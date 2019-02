Opravdu je zraněná? Federace nevěří Svitolinové důvod absence.

Od čtvrtfinálové bitvy mezi Elinou Svitolinovou a pozdější vítězkou turnaje Naomi Osakaovou na Australian Open Ukrajinku údajně trápí zraněný krk a rameno. Kvůli nepříjemné diagnóze se čtyřiadvacetiletá rodačka z Oděsy omluvila svým krajankám z utkání Fed Cupu euroafrické zóny v Polsku. Tam měla být hlavní tahounkou v zápasech proti Estonkám, Švédkám a Bulharkám.

Jenže ukrajinská federaci vidí důvod absence aktuálně sedmé tenistky světového žebříčku jinde. Agent elitní hráčky si podle všeho řekl o astronomickou částku a nadiktoval nepřijatelné finanční podmínky. Zajímavostí je, že se nezúčastní ani další Ukrajinka Dajana Jastremská, která má stejného zástupce jako Svitolinová.

Ukrajinská federace je přístupem hráčky zklamaná. "Hrát zápasy za národní tým by mělo být otázkou vlastenectví, respektu a měla by to být sportovní pocta," vydala prohlášení.

Těžko však říct, na čí straně stojí pravda. Sama tenistka přiznává finanční vyjednávání, nařčení se však brání. "Četla jsem prohlášení o tom, že nebudu hrát v Polsku kvůli penězům. Je pravdou, že můj agent vyjednával podmínky se zástupci týmu, což je standard na celém světě," zdůraznila Svitolinová.

"Peníze ale nejsou a neměly by být klíčový ve věci reprezentace národního týmu. Poslední tři utkání v Melbourne byly velmi obtížné a bylo mi oznámeno, že potřebuji ještě minimálně týden odpočinku, abych neriskovala vážnější zranění," připomněla Ukrajinka poslední těžké zápasy, které odehrála na Australian Open.

Budoucnost týmových soutěží

Týmové tenisové soutěže jsou ve světě velmi oblíbené, ať už mezi hráči nebo fanoušky. Jeden z největších srdcařů, bývalý tenistka Radek Štěpánek nevynechal téměř nikdy, pokud mu zdraví dovolilo nastoupit, reprezentoval s hrdostí pokaždé.

Na druhou stranu absence hvězd bohužel není ničím výjimečným. Zklamání zažila i O2 aréna, kde se české tenistky ve finále Fed Cupu střetly s Američankami. Ty však přijely v "béčkové" sestavě. Zážitek zklamaným divákům vykompenzovaly skvělé výkony českým hráček Barbory Strýcové a hrdinky víkendu Kateřinou Siniakovou.

Ať už jsou důvody absence Ukrajinky jakékoliv, lepší to nejspíš nebude. Jiné priority, únava, zranění, či nesouhlas s koncepcí turnaje jsou nejčastěji uváděnými důvody, proč hráči nedorazí na týmovou soutěž.

Fed Cup se stále těší velké oblibě, mužský Davis Cup je na tom o poznání hůř. Poté, co soutěž koupit fotbalista Gerard Piqué, jde to s populárním turnajem s kopce. "Hráči chtějí vidět pětisetové bitvy," kritizoval například Radek Štěpánek zkrácení zápasu na dva vítězné sety. "Jako kdybych měnil pravidla Ligy mistrů," nebral si servítky Lleyton Hewitt.