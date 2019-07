Ósakaová senzačně končí v prvním kole. Djokovič nezaváhal

Muži: Dvouhra - 1. kolo: Wawrinka (22-Švýc.) - Bemelmans (Belg.) 6:3, 6:2, 6:2, Bautista (23-Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 6:3, 6:2, 6:3, Anderson (4-JAR) - Herbert (Fr.) 6:3, 6:4, 6:2, F. López (Šp.) - Giron (USA) 6:4, 6:2, 6:4, Opelka (USA) - Stebe (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:1, Darcis (Belg.) - M. Zverev (Něm.) 6:2, 6:4, 6:4, Kudla (USA) - Džazírí (Tun.) 6:4, 6:1, 6:3, Mayer (Arg.) - Gulbis (Lot.) 6:1, 7:6 (14:12), 6:2, Djokovič (1-Srb.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 7:5, 6:3, Chačanov (10-Rus.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5, Auger-Aliassime (19-Kan.) - Pospisil (Kan.) 5:7, 6:2, 6:4, 6:3, Tipsarevič (Srb.) - Nišioka (Jap.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:2, 5:7, 6:2, Seppi (It.) - Jarry (Chile) 6:3, 6:7 (8:10), 6:1, 6:2, Haase (Niz.) - Kovalík (SR) 6:1, 6:3, 6:1, Veselý (ČR) - A. Zverev (6-Něm.) 4:6, 6:3, 6:2, 7:5, Fabbiano (It.) - Tsitsipas (7-Řec.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, Medveděv (11-Rus.) - Lorenzi (It.) 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), Raonic (15-Kan.) - Gunneswaran (Indie) 7:6 (7:1), 6:4, 6:2, Pella (26-Arg.) - Copil (Rum.) 7:6 (13:11), 5:7, 6:3, 6:4, Hurkacz (Pol.) - Lajovič (32-Srb.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, Cuevas (Urug.) - Džumhur (Bosna) 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2