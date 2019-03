Osm let natvrdo za napadení Kvitové, rozhodl soud

Krajský soud v Brně dnes uznal Radima Žondru vinným z napadení tenistky Petry Kvitové a za těžké ublížení na zdraví a porušení domovní svobody ho potrestal osmi lety vězení. Soud zároveň zrušil předchozí rozsudek z jiného případu, kterým soud poslal Žondru do vězení na 2,5 roku. Muž vinu popírá.

Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská řekla, že stěžejním důkazem je výpověď Kvitové, kterou hodnotí jako hodnověrnou a zásadní. Podle ní je dvojnásobná wimbledonská vítězka osobou, u které nebylo shledáno, že je nedůvěryhodná, že by měla informace zkreslovat nebo zamlčovat. Kvitová poznala Žondru při rekognicích, jejichž zákonnost obhajoba zpochybnila. Podle soudu ale byly v pořádku. "Poškozená obžalovaného jednoznačně označila jako pachatele," uvedla soudkyně. Podle ní jsou naopak nevěrohodná svědectví lidí ze stavby, na které Žondra údajně v den napadení pobýval.

Státní zástupce Ivan Hrazdira dnes v závěrečné řeči navrhl pro Žondru souhrnný trest kolem 12 let vězení, a to za vydírání a porušování domovní svobody. Podle obhajoby jde ale v případu o důkazní nouzi a Žondra by měl být obžaloby zproštěn, protože pachatelem trestného činu nebyl.

Žondra nejen ve své závěrečné řeči opakovaně vinu popřel. Už dříve během dne řekl, že to na něj bylo ze strany policie ušité na míru. "Neměl jsem zapotřebí se jakékoliv trestné činnosti dopouštět. Trestného jednání jsem se nedopustil," uvedl.

Podle žalobce se Žondra v prosinci 2016 dostal do prostějovského bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra je v současnosti ve vězení za tip lupičům, kteří na jeho základě brutálně přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku.

Kvitová u dnešního hlavního líčení přítomna není. Na turnaji v Miami bojuje o post světové jedničky.