Památeční dres a dort. Basketbalisté si zpestřili den oslavou

Oslava narozenin Vojtěcha Hrubana a Patrika Audy zpestřila oběd českým basketbalistům v Šanghaji, kde se chystají na start mistrovství světa. Hruban s Tomášem Satoranským, Ondřejem Balvínem, Jaromírem Bohačíkem a Blakem Schilbem pak ještě odpoledne před večerním prvním tréninkem v dějišti turnaje absolvovali akci pro fanoušky.

Třicetiletí Hruban s Audou dostali každý v rámci oběda v hotelu Ritz-Carlton i s přítomnými příslušníky rodin dort v podobě poloviny basketbalového míče a památeční dres s číslem 30. "Vůbec jsem to nečekal. Já na to upřímně úplně zapomněl. Pak jsem byl překvapený, protože popravdě jsem neměl tušení, kolikátého zrovna je. Dort byl chuťově dobrý, něco se zmrzlinou a pistáciový," řekl Hruban.

Hruban tvrdí, že narozeniny běžně neřeší, natož ještě při shonu okolo světového šampionátu. "Já je teda nikdy moc neslavil, i když jsou teď třicáté, takže trošku víc. Ale všechny ty časové posuny a tak podobně... Akorát první, kdo mi volal, byla manželka a pak jsem dostal dort, takže to fakt hodně překvapilo," doplnil.

Pětice reprezentantů se pak v rámci akce partnera České basketbalové federace Home Credit v jednom z obchodních center zúčastnila setkání s čínskými příznivci. Hráči rozdali autogramy, vyfotili se a podělili o své dojmy a s dětmi si zahráli i některé připravené basketbalové soutěže.

"Nakonec to bylo docela příjemné. Program je trošku bláznivý, takže jsme museli zase ukrojit z toho mála volného času, co máme. Na druhou stranu víme, že takové věci jsou potřeba, patří to k tomu a je to naše povinnost. Nemůžeme sem přijít s kyselými ksichty a jen to tu odstát," komentoval Hruban setkání s příznivci, při kterém se hráči i dobře bavili.

Po středečním příletu ze Soulu Češi poznávají prostředí v Šanghaji. "Je to takové, jaké jsme to čekali. Blázinec. Všude spousta lidí a organizátorů. Ta akce je obrovská. Ale proto jsme sem chtěli, je to největší světová scéna a k tomu to patří," doplnil Hruban.

Teď se hráči těší na tréninkovou i hlavní halu Oriental Sports Center a nedělní vstup do turnaje proti USA. "Teď máme dva tři dny na to dát se do kupy, potrénovat a připravit se. Trochu zajet do normálního basketbalového tempa po blázinci s cestováním a podobně. Čas je, jsme rádi, že už jsme v místě konání a můžeme se soustředit jen na sport," dodal Hruban.