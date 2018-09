Pauzírující Berdych: Do kanclu nejdu. Konce kariéry se nebojím

Často šlape na kole a potkává se s kamarády, které dlouho neviděl. Tenista Tomáš Berdych nemůže kvůli zádům vládnout raketou na kurtu, ale vynucenou pauzu si užívá. "Nemám problém, že bych se nudil," říká.

Na turnajích chybí od poloviny června. Bolavá záda dala dvojnásobnému vítězi Davisova poháru najevo, že hrát teď nemá smysl. Frustraci z toho, že nemůže předvádět výkony podle svých představ, rychle vystřídal pocit, že pauza je prospěšná.

"Hlava si potřebovala odpočinout," uvedl Berdych s tím, že deprese kvůli vynucenému odpočinku nemá. "Fakt jsem se ocitl ve stavu, že jedině přestávka mi mohla pomoct. Hrozně jsem se trápil se stavem před ní. Vidina pauzy a dlouhodobější přípravy pro mě znamenala vzpruhu. Musím vydržet při cvičení a bude to bude fajn."

Řekl si jednoduše, že téhle doby využije. "Pak třeba budu ještě rok, dva, tři hrát a zase se ocitnu v profesionálním kolotoči. Ne, že bych si teď sedl do kanclu a začal dělat úplně jinou práci. To vůbec ne. Využívám čas pro sebe a pro své blízké, kterým jsem se dřív nemohl věnovat. Musím říct, že to je dost dobrý," usmíval se.

Hrál finále Wimbledonu, vyhrál třináct turnajů ATP, dlouho patřil do světové desítky a nejvýše byl v žebříčku čtyřkou. S výkony a výsledky v zádech nyní bere přestávku s nadhledem. "Myslím, že jo. Je to stavem kariéry, v kterém se nacházím. Třiadvacetiletý kluk by měl rozhodování složitější, ale nemyslím si, že bych s tím měl problém. Spousta lidí mi říká, že nevím co s časem, ale nedostal jsem se k tomu," řekl.

Období bez každodenní tenisové rutiny si naopak užívá. Dělá věci, na které normálně nemá čas. "Pro ostatní lidi běžné. Mám čas na kamarády. Vyrazím navštívit rodiče, kde mám spoustu známých třeba z dětství. Když jsem létal po turnajích, neměl jsem sílu a náladu ještě někam jet. Teď jsme dost cestovali - do Itálie, dvakrát do Řecka. Rád poznávám nové věci, na což při turnajích není čas."

Mezi hobby patří cyklistika a sportovní auta

S ohledem na záda nemůže plavat ani běhat a fyzičku si udržuje na kole. Z cyklistiky je nadšený. S manželkou Ester jezdí na horském kole a kamarádi ho přivedli i na silniční kolo. "Nemám problém se sbalit a sám se jet projet na dvě a půl hodiny. Člověk si utřídí myšlenky, nezvoní mu telefon, nehraje hudba. Je to dobrý relax a zároveň i trénink. Udělám tak padesát kilometrů," uvedl. Jezdí i čtyřikrát do týdne.

Z poslední doby má největší zážitek z pánské jízdy se sportovními vozy, do kterých je fanda. "Vyrazili jsme do rakouských Alp, dva dny jsme jezdili. Byla to docela sranda," prohlásil nadšeně.

Ze začátku pauzy mu tenis vůbec nechyběl. Viděl fragmenty semifinále a finále Wimbledonu. "Jinak nic moc. Postupně jsem začal po očku sledovat výsledky a musím říct, že nic moc překvapivého se neudálo. Pořádky jsou stejné jako před pěti lety," komentoval stav v čele žebříčku.

Pokud mu to záda umožní, začne v polovině října s tréninkem a v lednu se znovu ocitne na okruhu. Má podporu manželky. "Pojedeme do Austrálie, že jo? Já už se docela těším," slýchá doma. "Nikdy se mě neptala: "Hele, máš to jako zapotřebí?" I když se mi v minulosti úplně nedařilo, ona mě povzbuzovala," uvedl Berdych.

Předběžně je domluvený, že mu dál pomůže trenér Martin Štěpánek. "Pokud to dobře napadne, byl bych rád, kdyby byl u toho," řekl Berdych, který v pondělí oslavil třiatřicáté narozeniny. "Líbilo by se mi, kdybych se i s rostoucím číslem dokázal zase dostat mezi mladé kluky a uhrál aspoň nějaký slušný výsledek."

A když se mu to nepovede, nemusí se bát. Zjistil že, život bez tenisu pro něj nebude problém. "Nebál bych se toho, že bych skončil kariéru," konstatoval.