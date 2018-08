Pcheng Šuaj má půlroční trest za porušení antikorupčních pravidel

Tenistka Pcheng Šuaj dostala půlroční trest za to, že se před loňským Wimbledonem pokusila proti pravidlům změnit nahlášenou partnerku pro čtyřhru. Podle jednotky pro bezúhonnost tenisu (TIU) Číňanka nutila spoluhráčku k odhlášení a nabídla jí za to finanční kompenzaci. TIU případ vyhodnotila jako pokus o porušení antikorupčních pravidel.

Tři měsíce z trestu si Pcheng Šuaj odpyká podmínečně, znovu hrát by mohla 8. listopadu. V té době už se ale konají jen menší turnaje, pro dvaatřicetiletou tenistku tak v podstatě skončila sezona. Navíc musí zaplatit pokutu, z vyměřené částky 10.000 dolarů (220.000 korun) je polovina rovněž s podmínkou.

Tříměsíční trest dostal i její tehdejší francouzský trenér Bertrand Perret, který se podle vyšetřování na všem podílel.

Pcheng Šuaj se údajně pokusila přesvědčit Belgičanku Alison Van Uytvanckovou, aby po uzávěrce přihlášek do Wimbledonu ze zdravotních důvodů odstoupila. Číňanka by se tak mohla podle pravidel grandslamových turnajů před losem do soutěže ještě nechat zapsat s novou partnerkou. Nabízela i finanční kompenzaci, ale neuspěla. V All England Clubu nakonec Pcheng Šuaj v loňské čtyřhře nestartovala.

Minulou sezonu Pcheng Šuaj zahájila ve dvojici s Andreou Hlaváčkovou, společně získaly titul v Šen-čenu, postoupily do finále Australian Open a v Dubaji. V květnu v Madridu už Číňanka hrála s Čchuang Čchia-ťüng z Tchaj-wanu, na French Open s krajankou Tuan Jing-jing. Znovu se pak v deblu představila až v srpnu v Torontu a sezonu dohrála se Saniou Mirzaovou z Indie.

Bývalá světová jednička ve čtyřhře figuruje momentálně v deblovém žebříčku na 20. místě. Ve dvouhře, kde bylo jejím maximem 14. místo z roku 2011, je nyní osmdesátá. Během kariéry získala dva singlové tituly a v roce 2014 si zahrála semifinále US Open. Ze čtyřhry má 21 trofejí, se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu ovládla Wimbledon 2013 a French Open o rok později.