Petra Kvitová bude mít ve Fulneku vlastní síň slávy

Tenistka Petra Kvitová bude mít v rodném Fulneku vlastní síň slávy. Vybuduje ji město, které v pátek vyhlásilo veřejnou soutěž o návrh na její vytvoření. Síň slávy by se měla otevřít příští rok v barokním Knurrově paláci. Za fulneckou radnici to sdělila Lenka Gulašiová.

Kvitová je jednou z největších osobností české tenisové historie. Na kontě má 27 turnajových titulů včetně dvou grandslamových z Wimbledonu nebo olympijský bronz. S českým týmem šestkrát vyhrála Fed Cup. Ve Fulneku vyrostla a žije tam její rodina.

"Chceme vzdát hold sportovkyni, jež své rodné město proslavila ve světě, a zároveň návštěvníkům Fulneku představit Petru Kvitovou i ze zatím nepříliš známého úhlu pohledu v podobě jejího dětství a prvních úspěchů na tenisových kurtech," uvedl fulnecký starosta Petr Ertelt (KDU-ČSL). V síni slávy by se podle něj měli lidé seznámit s cennými sportovními trofejemi i předměty spojenými s tenistčiným dětstvím ve Fulneku a počátkem její sportovní kariéry.

"Její životní příběh je příkladem toho, že i dítě z malého města může dokázat velké věci a být vzorem pro mnoho lidí na celé planetě. Věříme, že ze soutěže vyjde návrh, který se bude zamlouvat hlavně samotné Petře," uvedl starosta. Sama Kvitová by podle něj měla rozhodnout, jak by měla její síň slávy vypadat.

V rámci veřejné soutěže byly osloveny i vysoké školy

Do veřejné soutěže je možné se přihlásit do 13. listopadu. Zájemci si budou moci prostory paláce prohlédnout. Vedení města oslovilo i 18 vysokých škol zaměřených na architekturu, design i sport.

"Mělo by jít o interaktivní expozici nejen ve čtyřech sálech paláce, ale také v jeho veřejných prostorách. Zároveň chceme využít i nádvoří Knurrova paláce a rovněž vytvořit kavárnu v designu síně slávy," uvedl Ertelt. Věří, že Síň slávy Petry Kvitové přitáhne pozornost turistů a přispěje ve Fulneku k rozvoji cestovního ruchu.

Město chce do projektu zapojit co nejvíce místních firem, umělců i řemeslníků. "Kromě jiného bude třeba investovat také do dokonalého zabezpečení projektu a do pojištění vystavovaných předmětů. V dané chvíli jde zhruba o tři miliony korun," uvedl starosta.

Město chce oslovit sponzory a donátory, zjišťuje i možnosti dotací. "Jsme však přesvědčeni, že jde o dobrou a rozumnou investici do rozvoje města a jeho budoucnosti," uvedl Ertelt. Do příprav síně slávy chce zapojit tenistčin realizační tým, spolupracovat chce s Českým tenisovým svazem i tenistčiným fanklubem.