Plíšková: Kamarádky? Ne, přátelství ve Fed Cupu není

V poslední době má tenistka Karolína Plíšková skvělou formu. Vyhrála antukový turnaj ve Stuttgartu, stále se drží v elitní desítce žebříčku WTA (6.) a aktuálně se jí daří i na dobře obsazeném podniku v Madridu, kde bude ve čtvrtek hrát čtvrtfinále proti světové jedničce Simoně Halepové. Ještě předtím však v rozhovoru pro MF Dnes otevřeně promluvila o vztazích v úspěšném fedcupovém týmu i o tom, jaký vliv na její kariéru má partner a manažer Michal Hrdlička.



Byla to trenérská rošáda, která loni do českého tenisu vnesla spoustu emocí. Kouč Barbory Strýcové Tomáš Krupa na podzim přešel právě ke Karolíně Plíškové. "Slovo kamarádka bych už ve vztahu k ní nepoužívala, zrodilo se to za mými zády," říkala tehdy o Plíškové viditelně zklamaná Strýcová, která celou věc brala jako podraz.



Fanoušci pak měli obavy, jak spolu obě ženy vyjdou v reprezentaci, podle světové šestky se už ale celá situace trochu uklidnila. "Bylo to na nože, ale situaci jsme si vyříkaly. Byť kamarádky nejsme," tvrdí Plíšková v citovaném rozhovoru. Češky ve Fed Cupu letos znovu došly do finále, v němž na podzim vyzvou v Praze silné Američanky.



Ani obecně ale mezi českými tenistkami prý nevzniká žádné velké pouto, jak by se na první pohled možná mohlo zdát. "Ve Fed Cupu je pro všechny jeden cíl, ale nepanuje mezi námi přátelství. Okolo nás je hodně jiných lidí, takže se to ztratí. Rivalita jde na chvilku stranou, dva tři týdny v roce to skousnu, i když si každá pořád jedeme na sebe," líčí Plíšková. "Nejsme zvyklé se přizpůsobovat a tady musíme absolvovat společné večeře a jiné akce. Obvykle s sebou beru aspoň jednoho člověka, který mi týden pomůže vydržet," vysvětluje rodačka z Loun, že hromadné oslavy vítězství jsou spíš gestem naoko.

Ségře dávali sežrat, že jsem lepší



Před časem na tom byla stejně jako loni Strýcová, její trenér Jiří Vaněk zamířil k Petře Kvitové. S druhou nejlepší českou hráčkou současnosti se však už vzájemně respektují. "Je to byznys, v tenise se na kamarádky nehraje. Tehdy mě jen mrzelo, že se společné roky rozplynuly za jeden den," naráží na náhlý odchod kouče.



Když vyšlo najevo, že životní partner tenistky Michal Hrdlička se stal zároveň jejím manažerem, spousta příznivců tvrdila, že to s kariérou Plíškové od té doby půjde z kopce. Nic takového se ale nepotvrdilo. "Se vším všudy jsme si sedli. Jsme na stejné lodi, věřím, že tenis a soukromí jde skloubit," popisuje. Díky Hrdličkovým kontaktům navíc mají se sestrou i větší sponzorské příjmy. "Rozkoukal se rychle," chválí přítele.



Její sestra - dvojče - Kristýna je zatím na turnajích méně úspěšná, v žebříčku WTA jí aktuálně patří čtyřiadevadesáté místo. A Karolína připouští, že vzájemnému vztahu uškodilo, když začala nakukovat do světové špičky a postupně se stala i žebříčkovou jedničkou. "Šla jsem nahoru a ségra to pořád slyšela. Spousta lidí jí dávala sežrat, že jsem lepší, což mě mrzelo. Ale naštěstí se s tím srovnala," říká úspěšnější z tenisových dvojčat.

Dlouhodobým cílem Karolíny zůstává grandslamový triumf, řada hvězd minulosti věští, že by na něj v dohledné době měla dosáhnout. "Vím, že na to mám, když se všechno sejde. Cítím, že postupně zraju, věřím, že největší šance teprve přijde," doufá. Za pár týdnů bude mít další příležitost na Roland Garros v Paříži, kde obhajuje loňské semifinále.