Plíšková ovládla turnaj ve Stuttgartu a získala letošní první trofej

Tenistka Karolína Plíšková porazila ve finále antukového turnaje ve Stuttgartu 7:6 a 6:4 Američanku Coco Vandewegheovou a získala první titul v sezoně. Česká jednička v jubilejním dvacátém finále na WTA Tour zaokrouhlila počet svých trofejí na deset, čímž se v historické bilanci vyrovnala Heleně Sukové.

Šestá hráčka světového žebříčku Plíšková navázala ve Stuttgartu na úspěšný minulý víkend, kdy ve stejné hale pomohla českému týmu k semifinálovému vítězství ve Fed Cupu nad domácím německým výběrem. Vandewegheovou, s níž se může teoreticky střetnout v listopadovém pražském finále proti USA, porazila na Porsche Tenis Grand Prix stejným výsledkem i loni, tehdy ve čtvrtfinále. Zbylé tři vzájemné duely vyhrála šestadvacetiletá Američanka.

Stejně stará Plíšková vyhrála první turnaj na antuce od roku 2015, kdy triumfovala v Praze. Právě na turnaji ve Stromovce bude příští týden česká hvězda nasazenou jedničkou a v prvním kole se střetne s dvojčetem Kristýnou.

Lepší vstup do dnešního utkání přitom měla Vandewegheová, jež startovala ve Stuttgartu na divokou kartu a mimo jiné ve čtvrtfinále vyřadila světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska. Hned v prvním gamu sebrala svěřenkyně bývalého wimbledonského šampiona Pata Cashe Plíškové podání a následně se dostala do vedení 2:0. Česká tenistka si však bleskově vzala servis zpět a srovnala. Stejně jako ve všech čtyřech předchozích vzájemných duelech dospěl první set do tie-breaku, jenž se stal jasnou záležitostí Plíškové. Lounská rodačka sice také ve zkrácené hře prohrávala 0:2, následně však získala sedm bodů za sebou a tím i sadu.

Druhý set byl vyrovnaný jen do stavu 2:2. Pak vzala Plíšková soupeřce dvakrát podání a odskočila do vedení 5:2. Američanka zabojovala, jeden servis dokázala získat zpět, ale druhou šanci už česká tenistka nepromarnila. V desátém gamu při mečbolu poslala Vandewegheová volej do autu a Plíšková mohla po necelých dvou hodinách slavit.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy má jistotu, že získá minimálně jeden titul za sezonu už šestým rokem po sobě. Stuttgartský triumf jí přinesl oficiální odměnu ve výši 113 060 eur (2,8 milionu korun) a červený sportovní vůz od titulárního sponzora, který si však sama zatím příliš neužije, protože nemá řidičský průkaz.