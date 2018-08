Plíšková potvrdila roli favoritky, dál jde i česká debutantka

Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do US Open. Osmá nasazená v prvním kole sice udělala osm dvojchyb a čtyřikrát přišla o servis, ale Zarinu Dijasovou z Kazachstánu porazila 6:4 a 7:6. Do druhého kola prošla i grandslamová debutantka Karolína Muchová.

Svůj zápas už rozehrála třiadvacátá nasazená Barbora Strýcová. První den ještě nastoupí Lucie Šafářová a Marie Bouzková, která bude v případě výhry další soupeřkou předloňské finalistky newyorského grandslamu Plíškové.

Šestadvacetileté Plíškové se před cestou do New Yorku na amerických betonech nedařilo. Během léta propustila kouče Tomáše Krupu a angažovala Australanku Rennae Stubbsovou, ale ta má ve Flushing Meadows povinnosti v televizi, a proto českou tenistku vede Španělka Conchita Martínezová.

Vítězka Wimbledonu z roku 1994 Martínezová v rozehrávce často ukazovala Plíškové palec nahoru a česká hráčka pak duel s Dijasovou dobře rozjela. Soupeřce vzala podání hned v první hře, ale v tradičně horkém odpoledni střídala dobré okamžiky s horšími a i kvůli dvěma dvojchybám ve čtvrté hře o brejk přišla.

Ani ve zbytku utkání nepůsobila Plíšková suverénně. Po zisku prvního setu ve druhém vedla 4:2, ale za stavu 4:5 odvrátila při svém podání čtyři setboly. Pak zápas za stavu 6:5 nedopodávala a nakonec ho ukončila vítězstvím 7:4 v tie-breaku.

"Moc jsem chtěla vyhrát druhý set a nehrát třetí. Mám ráda zdejší podmínky, kurty jsou rychlé, což mojí hře sedí. Proto si tady věřím," řekla na kurtu loňská čtvrtfinalistka Plíšková a ke změnám ve svém týmu dodala: "Jsem ráda, že mám kolem sebe dvě legendy. Potřebuji trochu španělského drilu, což Conchita přináší."

Muchová postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace a v 1. kole zdolala Dajanu Jastremskou z Ukrajiny díky rychlé hře 6:4 a 6:2. Ve druhém kole si dvaadvacetiletá tenistka zahraje se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou.