Plíšková přes Džabúrovou v Miami neprošla

Muži (dotace 9,314.875 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Hurkacz (Pol.) - Berrettini (It.) 6:4, 6:3, M. Zverev (Něm.) - Kuhn (Šp.) 4:6, 7:5, 2:2, Haase (Niz.) - Lacko (SR) 6:2, 6:4, Thompson (Austr.) - Norrie (Brit.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, Mayer (Arg.) - M. Ymer (Švéd.) 4:6, 6:3, 6:4, Bublik (Kaz.) - Sandgren (USA) 5:7, 6:4, 7:6 (7:5), Lajovič (Srb.) - Cuevas (Urug.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, Sonego (It.) - Kližan (SR) 6:4, 6:3, Ivaška (Běl.) - Fabbiano (It.) 6:4, 1:6, 6:3, Džumhur (Bos.) - Eubanks (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (7:5), Ramos (Šp.) - Copil (Rum.) 6:4, 6:2, Chardy (Fr.) - Jarry (Chile) 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (7:5), Albot (Mold.) - Ebden (Austr.) 6:0, 3:2 skreč, Tomic (Austr.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:1, Marterer (Něm.) - Fritz (USA) 6:4, 3:6, 6:3, Auger-Aliassime (Kan.) - Ruud (Nor.) 3:6, 6:1, 6:2, Rubljov (Rus.) - Daniel (Jap.) 3:6, 6:3, 6:4. Ženy (dotace 9,035.428 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Muchová (ČR) - Hibinová (Jap.) 6:3, 6:3, Wang Si-jü (Čína) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Alexandrovová (Rus.) 6:3, 6:2, Parmentierová (Fr.) - Gasparjanová (Rus.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Rybáriková (SR) - Vichljancevová (Rus.) 1:6, 7:5, 7:6 (7:4), V. Williamsová (USA) - Jakupovičová (Slovin.) 7:5, 6:3, Riskeová (USA) - Kanepiová (Est.) 6:2, 6:2, Doiová (Jap.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 1:6, 6:3, Wickmayerová (Belg.) - Vickeryová (USA) 3:6, 6:3, 6:1, Osuigweová (USA) - M. Ósakaová (Jap.) 6:2, 6:4, Townsendová (USA) - Larssonová (Švéd.) 6:1, 6:2, Martičová (Chorv.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:1, Gauffová - McNallyová (obě USA) 3:6, 6:3, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Friedsamová (Něm.) 4:6, 6:3, 6:0, Cornetová (Fr.) - Lapková (Běl.) 7:5, 6:7 (7:9), 6:1, Wang Ja-fan (Čína) - Mladenovicová (Fr.) 6:3, 6:3, Kužmová (SR) - Gavrilovová (Austr.) 6:4, 6:2, Petersonová (Švéd.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 5:7, 7:5, Andreescuová (Kan.) - Beguová (Rum.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. 2. kolo: Kvitová (3-ČR) - Sakkariová (Řec.) 6:1, 6:4.