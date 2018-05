Plíšková prohrála, pak naštvaně rozbila žebřík pod rozhodčí

Tenistka Karolína Plíšková podlehla ve druhém kole turnaje v Římě Marii Sakkariové z Řecka po téměř dvou a půl hodinách 6:3, 3:6 a 5:7. Nasazená šestka sice dokázala v rozhodujícím setu otočit skóre z 1:3 na 5:4, poté ale i kvůli chybnému výroku čárové rozhodčí prohrála tři hry v řadě, a tím i celý zápas. Při odchodu z kurtu Plíšková nepodala ruku hlavní rozhodčí a vzteky roztřískala raketu o umpire, v němž udělala díru.

V první sadě neproměnila Plíšková za stavu 5:1 dva setboly a poprvé v utkání přišla o servis, na druhý pokus ale set dopodávala. Ve druhém srovnala z 0:3 na 3:3, ale poté opět ztratila tři hry v řadě.

Na začátku rozhodující sady Češka dvakrát po sobě neudržela své podání, avšak totéž se v jejím průběhu stalo i Sakkariové. Při shodě za stavu 5:5 Plíšková podle televizních záběrů poslala lehkou smeč do kurtu, avšak čárová rozhodčí zahlásila aut. Světové pětce nepomohly protesty ani přivolání supervizorky.

Hru nakonec ztratila a Sakkariová, které na žebříčku patří 42. místo, už si při vlastním podání výhru v premiérovém vzájemném duelu pohlídala.

I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH