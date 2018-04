Plíšková prohrála s Görgesovou, rozhodnout zkusí Kvitová

Karolína Plíšková nepřidala vítězný bod tenistek v semifinále Fed Cupu. Světová šestka prohrála na antuce ve Stuttgartu s výborně servírující Julií Görgesovou 4:6 a 2:6 a Češky vedou v Německu už jen 2:1 na zápasy. Rozhodnout zkusí Petra Kvitová, která se utká s Angelique Kerberovou.

Pokud by neuspěla ani dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová, o finalistkách by rozhodla závěrečná čtyřhra. Do té jsou nahlášeny Barbora Strýcová s Kateřinou Siniakovou, ale kapitán Petr Pála může nominaci změnit.

Plíšková vstoupila do utkání výborně, při svém podání měla tři přímé body a eso. Görgesová ale oplatila stejnou mincí a souboj servismanek ve zbytku duelu ovládla. Češku porazila na esa 8:5 a třikrát připravila Plíškovou o podání.

Ve výměnách se Plíšková nedostala do hry. Němka hrála odvážněji, o čemž svědčí poměr vítězných úderů: Plíšková měla ze hry jen dva a Görgesová 18.

Pokud Češky postoupí do duelu o titul, zahrají si v listopadu finále v domácím prostředí s lepším z druhé semifinálové dvojice Francie - USA.