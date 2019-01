Plíšková se k postupu nadřela, dál jde i Halepová s Ósakaovou

Tenistka Karolína Plíšková porazila ve 3. kole Australian Open 6:4, 3:6, 6:2 Italku Camilu Giorgiovou a potřetí za sebou je v Melbourne v osmifinále. V něm se utká s bývalou světovou jedničkou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska.

Sedmá nasazená Plíšková stejně jako v předchozím kole s Madison Bregleovou z USA absolvovala opět duel na tři sety. V závěrečném utkání dne v Areně Roda Lavera vybojovala postup po dvou a čtvrt hodinách.

V prvním setu Plíšková proměnila brejkbol na 3:2 a při svém podání soupeřce nic nedovolila. Do druhé sady vlétla Giorgiová mnohem agresivněji a šestadvacetiletá Češka prohrávala 0:3. Italka lépe returnovala a Plíšková si po prvním podání neuhrála ani padesát procent bodů. Proto o servis v druhé sadě třikrát přišla a set ztratila.

Na konci druhé sady byla Plíšková rozladěná, hodila raketou o zem i máchala naštvaně rukou. Do třetí sady se zkoncentrovala a dotáhla zápas k vítězství. Klíčový byl více než desetiminutový čtvrtý game, v němž Plíšková po šesti shodách proměnila čtvrtý brejkbol a ujala se vedení 3:1.

Utkání česká favoritka ukončila při servisu soupeřky také na čtvrtý pokus, když Giorgiová netrefila kurt.

O zopakování čtvrtfinále z předchozích dvou ročníků Australian Open bude Plíšková hrát s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Muguruzaovou, s kterou má pozitivní bilanci 7:2. Naposledy se střetly předloni na Turnaji mistryň. Současná trenérka Plíškové Conchita Martinezová dříve s Muguruzaovou spolupracovala a své krajance pomohla k triumfu na trávě ve Wimbledonu v roce 2017.

Plíšková v osmifinále dvouhry doplnila turnajovou osmičku Petru Kvitovou. Mezi muži bude hrát o postup do čtvrtfinále Tomáš Berdych.

Další zápasy

Nasazená čtyřka Naomi Ósakaová otočila zápas se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a postoupila do osmifinále tenisového Australian Open. Japonská vítězka US Open nakonec vyhrála po setech 5:7, 6:4 a 6:1. Bez problémů prošla do osmifinále další z favoritek Američanka Serena Williamsová, kterou čeká atraktivní souboj se světovou jedničkou Simonou Halepovou. Mužská jednička Srb Novak Djokovič si zkomplikoval situaci ve čtvrtém setu, ale Kanaďana Denise Shapovalova porazil 6:3, 6:4, 4:6 a 6:0.

Ve čtyřhře jsou ve třetím kole Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová, které porazily dvakrát 6:2 kazašský pár Zarina Dijasová, Julia Putincevová. Strýcové se tak podařila odveta za první kolo, ve kterém ji Putincevová vyřadila. Jediná dnešní česká zástupkyně ve dvouhře Karolína Plíšková uzavře program v Areně Roda Lavera.

Sie Šu-wej, která byla v Melbourne osmadvacátou nasazenou, už několikrát na grandslamu zaskočila favoritku. Loni na Australian Open vyřadila Garbiňe Muguruzaovou a ve Wimbledonu porazila světovou jedničku Simonu Halepovou.

Dlouho to vypadalo, že by mohla porazit i Ósakaovou. Pestrou hrou se třiatřicetiletá tenistka z Tchaj-wanu dostala do vedení 7:5 a 4:1, ale pak o dvanáct let mladší Japonka vyhrála jedenáct z následujících dvanácti her a postoupila mezi nejlepších šestnáct.

V osmifinále je i sedminásobná šampionka z Melbourne Serena Williamsová, která povolila pouhé tři hry Dajaně Jastremské a po zápase plačící osmnáctiletou Ukrajinku konejšila. "Hrála jsi moc dobře. Neplač," říkala americká šampionka o téměř dvacet let mladší soupeřce.

O postup do čtvrtfinále se Serena střetne s Rumunkou Halepovou, která vyřadila její sestru Venus. Světová jednička v předchozích kolech absolvovala třísetové bitvy, ale starší ze sourozeneckého dua Williamsových porazila 6:2, 6:3.

"Přiznávám, že bych si ráda zahrála proti světové jedničce. Na druhou stranu přeju vítězství Venus. Buď jak buď, budu připravena na obě varianty," řekla Serena Williamsová ještě předtím, než znala jméno své osmifinálové soupeřky.

Z favoritek uspěla rovněž vítězka Turnaje mistryň Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Djokovič v duelu se Shapovalovem kráčel k vítězství, ale ve třetí sadě si od stavu 4:1 vybral slabší chvilku a prohrál pět her v řadě i celý set. V tom následujícím ale soupeři nadělil "kanára". Od začátku třetího setu srbského tenistu rozčilovala světla, která byla rozsvícena navzdory tomu, že na kurt pálilo slunce. "Myslím, že vůbec nedává smysl zapínat světla tahle brzo. Vysvětlili mi, že to bylo kvůli televizi. Doufám, že jste si to v televizi užili," uvedl v rozhovoru na kurtu.