Plíšková smázla přemožitelku Vondroušové a je ve čtvrtfinále

Karolína Plíšková na trávě v Eastbourne postoupila po suverénní výhře nad belgickou tenistkou Elise Mertensovou do čtvrtfinále. Předloňská šampionka a světová trojka nedala soupeřce šanci a na posledním turnaji před Wimbledonem vyhrála za necelou hodinu 6:1, 6:2.

Plíšková si cestu za vítězstvím ulehčila výborným servisem i 24 vítěznými údery, Mertensová jich měla jen šest. Malou komplikaci sedmadvacetiletá česká tenistka dopustila až v závěru, kdy zahodila dva mečboly. Další šanci ale úterní přemožitelce Markéty Vondroušové už nedala.

"Nečekala jsem tak jednoduchý zápas," přiznala Plíšková v televizním rozhovoru a pochvalovala si, jak probíhá poslední příprava na Wimbledon. Na něm bude od pondělka nasazenou trojkou. "Každým dnem je to lepší a lepší, jsem s výkony spokojená. Užívám si to tady," dodala poté, co do čtvrtfinále na tamní trávě prošla počtvrté v řadě.

O semifinále, letošní páté, si česká jednička zahraje proti Jekatěrině Alexandrovové. Ta postoupila po skreči Lotyšky Jeleny Ostapenkové ve druhém setu za stavu 6:3, 2:1 pro Rusku.