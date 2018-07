Plíšková ve Wimbledonu končí, padla s Bertensovou

Tenistka Karolína Plíšková dohrála na trávě ve Wimbledonu v osmifinále. Turnajová sedmička dnes podlehla dvacáté nasazené Kiki Bertensové z Nizozemska po setech 3:6 a 6:7.

O senzaci se dnes v Londýně pokusí Jiří Veselý. V posledním duelu dne na centrkurtu bude hrát o čtvrtfinále se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem ze Španělska.

Pro šestadvacetiletou Plíškovou byla účast v osmifinále nejlepším výsledkem v All England Clubu v kariéře. Do letoška zde nepřešla druhé kolo. "Jsem zklamaná, ale snažím se najít pozitiva. Takhle daleko jsem tady nebyla, těžko se mi to připomíná, ale časem to zhodnotím jinak. Nechci to zahodit kvůli tomuhle zápasu."

Plíšková zkoušela začít razantně, ale pár míčů netrefila dobře a přepustila aktivitu Bertensové. "Ctila jsem se o hodně líp než v minulém zápasu, i když to asi nebylo vidět," řekla. Ze stavu 1:3 i díky dvěma dvojchybám soupeřky srovnala na 3:3. Sama si však nepomáhala servisem tak, jak by potřebovala. "Servis jsem necítila vůbec dobře. Proto to bylo ve výměně a ona byla ve svém živlu," uvedla Češka.

Prohrála si servis na 3:4, vzápětí nevyužila čtyři brejkboly a na závěr první sady přišla svěřenkyně Tomáše Krupy o servis čistou hrou.

Obrat mohla nastartovat v první hře druhé sady. Při podání Bertensové vedla 40:0, ale neproměnila ani následnou výhodu. Plíšková měla problém dohrávat gamy, ve druhé hře vedla 40:15, ale po prohozu o podání přišla a prohrávala 0:2.

"Měla jsem strašně šancí, výhod na můj servis i na její, ale proměnila jsem jen dva brejkboly z deseti, což je fakt hrozně málo," řekla Plíšková a uvažovala: "Ona někdy dobře zaservírovala, občas jsem vybrala blbý úder. Tak se to sešlo."

Za stavu 2:4 přidala stejně jako o kolo dříve proti Rumunce Mihaele Buzarnescuové na agresivitě. "Ale teď už bylo pozdě," řekla Plíšková. Ještě srovnala na 4:4 a sadu dotáhla do tie-breaku. V tom ale rychle prohrávala 0:5 a získala jen jeden bod. "Úroveň druhé sady byla dobrá, ale v tie-breaku zahrála skvěle, tam nebylo co. Já jsem nezaservírovala a jí vyšlo pár úderů," hodnotila Plíšková.

Při mečbolu potvrdilo dobrý míč jestřábí oko. V hodinu a 38 minut dlouhém utkání Bertensová přestřílela Plíškovou 7:2 na esa a 35:23 na vítězné míče.