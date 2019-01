Plíšková vyzve v prvním kole českou kvalifikantku

Karolína Plíšková zahájí Australian Open proti krajance Karolíně Muchové, kterou los svedl dohromady s českou jedničkou po skončení kvalifikace. Na okruhu se sedmá tenistka světového žebříčku Plíšková a 141. hráčka pořadí WTA utkají poprvé.

Muchová prošla kvalifikací na grandslamech podruhé za sebou. Uspěla už v srpnu v New Yorku a v hlavní soutěži US Open tehdy došla nečekaně až do třetího kola. V Melbourne je nyní mezi elitou jako sedmá Češka.

Muchová doplnila Karolínu Plíškovou i její dvojče Kristýnu, Petru Kvitovou, Barboru Strýcovou, Kateřinu Siniakovou a Markétu Vondroušovou. Ty znají své soupeřky pro 1. kolo už od čtvrtečního losu.

Karolína Plíšková bude obhajovat na Australian Open čtvrtfinále, Muchová si na grandslamu v Melbourne Parku prožije premiéru. Turnaj začne v pondělí.