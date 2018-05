Plíšková vzkazuje sudí: Snad už nikdy nebudeš řídit náš zápas

Rozvířily vody světového tenisu. Česká jednička Karolína Plíšková neudržela po středeční prohře, pod niž se velkou měrou podepsala chybným výrokem rozhodčí, nervy na uzdě a při odchodu z kurtu rozmlátila raketu o umpire. Olej do ohně nyní přilila také její sestra Kristýna, jež na sociální síť umístila příspěvek, v němž zařadila zmíněnou sudí na černou listinu.

Byla to situace, která obletěla celá svět. Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě už ve druhém kole, když nezvládla roli favoritky a podlehla Marii Sakkariové. Na celkovém výsledku 2:1 pro řeckou hráčku měla velký podíl také lajnová sudí, jež české jedničce upřela za nerozhodného stavu v rozhodujícím setu platný bod. Lounské rodačce nepomohla kromě pískotu většiny diváků ani žádost o překontrolování stopy míčku.

A po duelu se děly velké věci. Rozzuřená Plíšková nejprve při odchodu z kurtu nepodala ruku hlavní rozhodčí, aby následně roztřískala svou raketu o umpire. Po nevídaném incidentu se na ni spustila vlna kritiky, nejvíce si na Češce "smlsli" zahraniční novináři.

Kromě kritiků se ale našli i tací, co se momentálně páté hráčky světového žebříčku zastali, včetně její sestry Kristýny. Čtvrtfinalistka uplynulé Prague Open totiž na svůj twitterový účet vyvěsila příspěvek, v němž se tvrdě opřela do umpirové sudí.

"Tohle bylo to nejhorší, co jsem kdy na WTA viděla, a doufám, že paní Marta Mrozinská nebude už nikdy rozhodovat žádný můj nebo Karolínin zápas," napsala a zařadila za pomoci hashtagu zmíněnou sudí na černou listinu.

The worst i have ever seen @wta and i hope this lady Marta Mrozinska will never ever judge any match of me or Karolina again #blacklistforever