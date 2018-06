Po Kvitové končí i Plíšková, ta dostala od Šarapovové výprask

České tenistky Karolína Plíšková ani Petra Kvitová role favoritek na antukovém Roland Garros nesplní. Šestá nasazená Plíšková podlehla v duelu bývalých světových jedniček dvojnásobné vítězce pařížského grandslamu Marii Šarapovové z Ruska 2:6 a 1:6, zatímco turnajová osmička Kvitová rovněž ve třetím kole podlehla Anett Kontaveitové z Estonska dvakrát 6:7.

Poslední českou zástupkyní ve dvouhře zůstala Barbora Strýcová, která si o postup do čtvrtfinále zahraje v neděli s Julií Putincevovou z Kazachstánu.

Šarapovová, která se snaží o návrat do špičky po trestu za doping, nedala Plíškové šanci a pro vítězství si došla za 59 minut. V dalším kole může vítězka Roland Garros z let 2012 a 2014 narazit na jinou bývalou světovou jedničku Serenu Williamsovou. Americká hráčka, která se pro změnu vrací po mateřské pauze, však musí nejprve porazit Němku Julii Görgesovou.

Šestadvacetiletá Kvitová dohrála při desátém startu na French Open počtvrté ve třetím kole, což je její nejčastější konec v turnaji. Skončila tak její letošní antuková série, která se zastavila na třinácti výhrách.

"Nevyšlo to o kousek, ale nebyl to nejlepší den. Šance jsem měla, bohužel jsem je nevyužila. A ona mi nedala nic zadarmo," řekla Kvitová a k soupeřce dodala: "Rozhodně to není ořezávátko. Jméno není extra známé, na druhé straně na antuce hraje fakt výborně. Nevím, jak daleko může jít, ale tenis má dobrý."

Kvitová měla hrát s Kontaveitovou v pátek večer, ale kvůli dešti byl zápas přeložen. Ve svém oblíbeném čase od jedenácti hodin začala zostra - po sérii vítězných úderů vedla 2:0 a měla dva brejkboly na 4:1. Estonku ale nezlomila. "Zariskovala, zahrála to hráčsky, protože viděla, že to do ní Petra valila a hrála moc dobře. Tam se to trošičku zlomilo," komentoval důležitý moment trenér Kvitové Jiří Vaněk.

Estonka zlepšila pohyb a především prodloužila údery. Kvitová už neměla čas míče tolik "zabíjet" a začala chybovat. Od stavu 3:1 ztratila čtyři hry v řadě a za stavu 3:5 podávala Kontaveitová na zisk sady. Češka se vrátila do hry za pomoci dvou dvojchyb estonské hráčky a v tie-breaku se zdálo, že uspěje. Vedla 5:4 a podávala, ale sama udělala dvojchybu, nevynucenou chybu a při druhém setbolu o set přišla.

I ve druhém setu získala Kvitová první brejk (4:2). V utkání se ale trápila s prvním servisem a o výhodu vzápětí přišla. "Ona Petře vrátila každý servis, proto je rvala možná víc k lajně, aby si udělala nějaký bod. A ten pořád nepřicházel," řekl Vaněk. "Moc mi to nešvihalo, nemohla jsem se odrazit. Do toho ona skoro nezkazila return. Já jsem se o to víc snažila dát i lepší druhý servis a z toho pramenily dvojchyby," řekla.

Aktivně hrající Kontaveitová diktovala tempo výměn a jindy klidnou Češku dokonce po prohozu přiměla hodit raketou. V koncovce dvouhodinového klání odvrátila Kvitová za stavu 4:5 dva mečboly a ještě udržela naději na obrat.

I druhý set dotáhla do tie-breaku a ten měl stejný průběh jako oba sety - zprvu vedla, ale po chybách, kterých jí statistici napočítali 57 (z toho 10 dvojchyb), o náskok přišla a při čtvrtém mečbolu kapitulovala. "Prohrála s hráčkou, která na antuce hraje výborně. Byla to vyrovnaná hra a rozhodlo pár důležitých balonů," řekl Vaněk.