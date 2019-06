Po nezdarech životní turnaj. Češka prožívá tenisový sen

Životní singlový úspěch Kateřiny Siniakové přišel na Roland Garros v sezoně, ve které dlouho ve dvouhře prohrávala. Třiadvacetiletá tenistka ale neztrácela víru a odměnou jí je dnešní pařížský skalp světové jedničky Japonky Naomi Ósakaové a první postup do osmifinále grandslamu. Do druhého týdne některého z turnajů velké čtyřky se Siniaková ve dvouhře probojovala na devatenáctý pokus.

Na konci loňské sezony byla hrdinkou finále Fed Cupu, ale zkraje roku prohrála pětkrát za sebou v prvním kole hlavní soutěže. První letošní čtvrtfinále na okruhu WTA si zahrála až na začátku května v Praze a tři zápasy za sebou vyhrála až těsně před cestou do Paříže v Norimberku. "Bylo to těžké období. Člověk věří tomu, že do toho dává všechno, pořád trénuje, jede rutinu. Oříšek byl, že já se cítila na kurtu dobře - a stejně to nepřicházelo. Bylo náročné to udržet," líčila 42. hráčka světa.

V Paříži sice s nemocnou Barborou Krejčíkovou jako obhájkyně titulu vypadly hned v prvním kole čtyřhry, ale ve dvouhře si to Siniaková vynahrazuje. Dnes se dočkala životní výhry. "Jak mi tu všichni připomínají, světovou jedničku jsem ještě neporazila. A taky jsem se nikdy předtím nedostala do druhého týdne grandslamu. Určitě je to velký úspěch. A navíc tím, že se mi to povedlo tady, kdy začátek sezony nebyl nic moc. Teď se mi to konečně sešlo a ukazuju dobrý tenis," radovala se.

Když viděla trápení Ósakaové v prvním i ve druhém kole, cítila šanci. Vítězka posledních dvou grandslamů dnes udělala 38 nevynucených chyb, ale k řadě z nich ji Siniaková donutila skvělou aktivní obranou. "Bylo jasné, že já ji agresivně nepřehraju. Máme jiný styl hry a ona je ta agresivnější hráčka. Můj cíl byl dostat se do delších výměn. Buď ji donutit k chybě, nebo aby byla v té nekomfortní zóně. Snažila jsem se ji udržet za základní čárou, vracet jí co nejvíc míčů a nedávat jí snadné body," popisovala Siniaková úspěšnou taktiku.

V koncovce zachovala chladnou hlavu. Díky tomu ji nepostihl stejný osud jako Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou a Viktorii Azarenkovou z Běloruska, s kterými Ósakaová zápasy otočila. Na to si česká hráčka na kurtu nevzpomněla. "Ale bylo to pro mě těžké dohrát. Abych nemyslela na to, že je výhra tak blízko, snažila jsem se soustředit jen na další výměnu. Ta poslední byla nejtěžší," řekla.

Pogratuloval jí i otec Dmitrij, který ji momentálně koučuje. "Říkal mi, že mi věřil a že jsem to zvládla skvěle," prozradila Siniaková. Právě po nečekaném odchodu britského trenéra Iaina Hughese paradoxně přišel největší úspěch její kariéry. "Asi to tak mělo být. Teď to vychází dobře," poznamenala k tomu dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře.

I zkušenosti z velkých deblových zápasů jí pomohly při dnešním utkání na dvorci Suzanne Lenglenové, který je druhý největší v pařížském areálu. "Měla jsem tady nějaké zápasy na těch největších kurtech ve čtyřhře. Atmosféra je výrazně jiná než na menších kurtech. Pomohlo mi, že jsem věděla, co můžu čekat," řekla deblová světová jednička.

Pokusí se na dnešní úspěch navázat v osmifinále proti loňské semifinalistce Madison Keysové. Na okruhu WTA se čtyřiadvacetiletou Američankou ještě nehrála, ale čeká podobnou hru jako od Ósakaové. "Je to další těžká hráčka, velmi agresivní, velký servis. Myslím si, že do toho taky bude chodit," uvedla Siniaková.

Osmifinále bude hrát v pondělí. V neděli bude o postup do čtvrtfinále bojovat další česká naděje Markéta Vondroušová.