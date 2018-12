Pomoc Nadalovi!? Trenér žádá rotaci povrchů

Tenisový Turnaj mistrů patří každoročně k vyvrcholení celé sezony. Nejlepších osm tenistů se utká o prestižní trofej. Ta doposud uniká španělskému fenoménu a králi antuky Rafaelovi Nadalovi. S tipem, jak mu pomoci k vytouženému vítězství, přišel trenér ženské světové jedničky Australan Darren Cahill, navrhuje rotaci povrchů. Španěl by tak měl větší šanci závěrečný podnik ovládnout a zkompletovat sbírku.

Dvanáct titulů na Roland Garros, tři triumfy na US Open, další dva ve Wimbledonu a k tomu jedno vítězství na Australian Open. Takový je výčet úspěchů španělského tenisty Rafaela Nadala, který dokázal vybojovat zlato na olympijských hrách jak ve dvouhře, tak i čtyřhře. Úctyhodná bilance. Ke kompletní sbírce však Španělovi chybí vyhrát Turnaj mistrů, kde se mu nedaří podle jeho představ.

Možná však není všem neúspěšným dnům konec. S návrhem, jak Španělovi výrazně pomoci v boji o poslední chybějící trofej, přispěchal australský trenér Darren Cahill, který dovedl k triumfu na Roland Garros Rumunku Simonu Halepovou. "Je nespravedlivé, že se Turnaj mistrů hraje vždy na jednom povrchu. Musí se hrát i na antuce," prohlásil na twitteru 53letý kouč s tím, že hostitelská města v letech 2021-2025 by tak rozhodně učinila.

Pokud by se to stalo a v Londýně by se hrálo opravdu na antuce, tak šance Rafaela Nadala na celkové vítězství by se rapidně zvýšily. Za poslední desetiletí totiž nemá na hliněném povrchu konkurenci a takhle by se mu snad podařilo konečně zkompletovat svou bohatou sbírku.

Cahill si však neuvědomil, že volba povrchu je výhradně věc organizátora, takže volba povrchu je čistě na pořadateli. To by pak totiž mohlo nastat, že by se wimbledonská tráva přestěhovala do New Yorku, antuka z Paříže do australského Melbourne a odtud zase čtyřicetistupňová vedra do Evropy nebo Ameriky, aby i ostatní mohli vyhrát Roland Garros, když tam kraluje Rafael Nadal.