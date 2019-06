Porážka Ósakaové? Katka má i větší úspěchy, tvrdí Siniakov

Otec a trenér v jedné osobě Dmitrij Siniakov věří, že jeho dcera Kateřina může na tenisovém Roland Garros vyhrát i další zápas. Vítězství nad světovou jedničkou Japonkou Naomi Ósakaovou a premiérový postup do osmifinále grandslamu nepovažuje za její největší úspěch. Významnější podle něj byly duely z počátků seniorské kariéry.

Deblová světová jednička Kateřina Siniaková se v pondělí utká o postup do čtvrtfinále s Američankou Madison Keysovou. Očekává od ní podobně agresivní herní styl jako od Ósakaové. Otec jí věří. "Určitě ten soupeř je, dá se říct, že podobný. Trochu jiný, ale podobný je. Pokud Katka dodrží nastavenou taktiku a bude pracovat celý zápas, tak určitě může porazit i dalšího hráče," řekl.

Z výhry své dcery a svěřenkyně nad Ósakaovou měl radost, ale nelétal v oblacích. "Hrála včera docela rozumně, inteligentně. Mentálně ji přehrála. Dobrý výsledek to určitě je. Ale já osobně si nemyslím, že to je nejlepší výsledek její kariéry," komentoval její úspěch.

Zajímavější pro něj byly první úspěchy mezi dospělými. Vzpomínal třeba na její výhry v Šen-čenu, kde v roce 2017 dokráčela přes hráčky první desítky Simonu Halepovou a Johannu Kontaovou k prvnímu titulu na okruhu WTA. O rok později zde porazila Marii Šarapovovou. "Procházela tenisovým dospíváním, v tomto období se zbourá hodně hráček, co se pak zastavily v páté, šesté stovce. Některé naopak prošly do Top 100 a usadily se tam. Já oceňuju výsledky z mládí," vysvětlil.

Uznal ale, že z perspektivy těch největších turnajů může být hodnocení jiné. "Z pohledu, že hraje čtvrté kolo na grandslamu, je to zatím největší úspěch," dodal.

Po nečekaném odchodu trenéra Iaina Hughese se od turnaje v Madridu znovu stal koučem své dcery na plný úvazek. "Rozchod s Iainem byl pro mě překvapivý, ale já vedu Káťu dlouhodobě. Pokud se zjeví nějaký trenér, tak mám trochu víc prostoru na svoje věci a na práci pro Kateřinu mimo kurt, což dělám. A pro syna, který hraje taky závodně. Zas tak obtížné to nebylo, ale nečekal jsem, že pojedu už do Madridu, to ne," komentoval peripetie, které nastaly po turnaji v Praze.

Připomněl, že loni to bylo podobné. S tehdejším koučem Františkem Čermákem se Siniaková rozešla v Miami. "Museli jsme spolu pak jet celou antukovou a travnatou sezonu. Tady se ta situace trošku opakuje," uvedl.

Myslí si, že jeho dcera teď hraje v dobré formě. Doufá, že se i po velké výhře dokáže zkoncentrovat na další zápas. "Já si myslím, že to není tak těžké zůstat při zemi a pracovat dál. Už na nějakých vrcholech byla, už nějaké turnaje vyhrála, jak v deblu, tak v singlu," poznamenal.

Uvědomuje si ale, že tenisový úspěch je pomíjivý. "Každý den se něco mění. Včera vyhrála, zítra se to nemusí povést, každý den je jiný," dodal.