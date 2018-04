Povede Lendl další hvězdu? Je to pravděpodobné, řekl Zverev

Má velký potenciál stát se výjimečným. Alexander Zverev se už dokázal prokousat do elitní čtyřky světového žebříčku, na velký úspěch v podobě výhry jednoho z prestižních grandslamů ale stále čeká. Pomoci v cestě za jeho snem by mu mohl v budoucnu Ivan Lendl. Jak sám talentovaný Němec uvedl na turnaji Masters v Monte Carlu, budoucí spolupráce s nejlepším českým hráčem v historii je velmi pravděpodobná.

Je jedním z nejtalentovanějších tenistů na okruhu. Německý mladíček Alexander Zverev pronikl ve svých dvaceti letech do elitní desítky, momentálně dokonce okupuje úžasnou čtvrtou příčku žebříčku. Obzvlášť povedená byla především minulá sezona, v níž dokázal hamburský rodák ovládnout celkem pět turnajů, zúčastnil se také prestižního Turnaje mistrů.

To všechno zní samozřejmě velice hezky, Zverevova rozběhlá kariéra má však jeden velký zádrhel. Blonďatému dlouhánovi se nedaří na grandslamech. Přestože má nezpochybnitelnou kvalitu, vrcholné turnaje mu nejdou. Jeho dosavadním maximem je osmifinále na londýnském Wimbledonu.

Právě proto se v poslední době začalo hodně hlasitě hovořit o tom, že do týmu německého reprezentanta každou chvílí přibude na pozici "superkouče" Ivan Lendl. Muž, jenž ve své době patřil mezi nejdominantnější tenisty a byl vyhlášen jedním z deseti nejúspěšnějších hráčů od roku 1966. S trenérskou pozicí má navíc bohaté zkušenosti, vždyť nastartoval Andyho Murrayho k roli světové jedničky. A co víc, populární Skot pod vedením českého kouče získal svůj první grandslam, záhy ovládl také již zmíněný Wimbledon.

Právě to by mělo být pro Zvereva největším lákadlem. "Kdybych byl Zverevem, určitě bych zaklepal na Lendlovy dveře," řekl před časem ve svém sloupku pro Sky Sports bývalý první hráč Velké Británie Greg Rusedski. I díky těmto slovům fanoušci očekávali, že je hvězdná spolupráce na spadnutí. Nakonec si ale na tento krok budou muset ještě minimálně chvíli počkat.

V budoucnosti je jeho angažování pravděpodobné, řekl Zverev

"Sascha" totiž na nedávném podniku Masters v Monte Carlu všechny spekulace o blížící se spolupráci s českou legendou popřel. "Můj kondiční kouč Jez Green je s Lendlem výborný kamarád. I já sám s ním udržuji dobré vztahy, ale žádná jednání jsem s ním zatím nevedl. V budoucnosti je jeho angažování velmi pravděpodobné, ale nyní určitě ne," řekl Zverev, jehož momentálně vede jeho otec.

"Momentálně mám nejlepšího trenéra na okruhu a to jsem zmínil již několikrát," objasnil situaci. "Vychoval dva syny prakticky z ničeho. Jeden z nich vyhrál turnaj Masters těsně po dvacítce, druhý má zase úplně odlišnou hru založenou na stylu servis-volej. Po všech zraněních se ocitl v TOP 30," nezapomněl zmínit svého zkušenějšího bratra.

Tak uvidíme, kdy a jestli vůbec se ostravský rodák k německé hvězdičce připojí. Jeho obrovské charisma, respekt a schopnost vymáčknout ze svých svěřenců to nejlepší by každopádně mohla být pro Zvereva tím, co mu pomůže stát se nejlepším hráčem na okruhu.