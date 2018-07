Halepová překvapivě vypadla, českým deblistkám se daří

Světová i turnajová jednička Simona Halepová vypadla ve Wimbledonu ve 3. kole. Rumunská tenistka podlehla po téměř dvou a půl hodinách Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:3, 4:6 a 5:7. Z prvních osmi nasazených hráček tak na londýnské trávě pokračuje už jen Karolína Plíšková. Španěl Rafael Nadal ani Argentinec Juan Martín Del Potro naopak nezaváhali.

Halepové ani Sie Šu-wej se nedařilo udržet servis, poprvé se to povedlo rumunské favoritce až v šestém gamu prvního setu. Ten vyhrála a ve druhém vedla 4:3, poté však Halepová prohrála tři gamy za sebou.

Také do rozhodující sady vstoupila lépe Rumunka a vypracovala si náskok 5:2. Bývalá světová jednička ve čtyřhře Sie Šu-wej ale dokázala odvrátit mečbol, vyrovnala a díky pěti hrám v řadě slavila nečekané vítězství. Postupem do osmifinále si vyrovnala grandslamové maximum a oplatila Halepové prohru z dosud jediného vzájemného duelu před pěti lety.

Halepová nicméně zůstane i nadále v čele žebříčku, neboť všechny její konkurentky, které ji mohly na trůnu vystřídat, vypadly již dříve. Nejvýše nasazenou hráčkou v turnaji zůstala sedmička Plíšková.

Nadal si hladce poradil s Australanem Alexem De Minaurem a v Londýně ještě neztratil ani set. V dalším kole se Španěl utká s vítězem duelu mezi Jiřím Veselým a Italem Fabiem Fogninim, bez ohledu na výsledek zůstane i po Wimbledonu světovou jedničkou. Dál jde i pátý nasazený Del Potro, který rovněž ve třech setech zdolal Francouze Benoita Paireho.

Českým tenistkám se v deblu daří

Českým tenistkám se ve wimbledonské čtyřhře zatím daří. Do třetího kola na londýnské trávě postoupily turnajové dvojky Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou, vítězky Roland Garros Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou a už v pátek Lucie Hradecká se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Doplnit je ještě může Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Sestini Hlaváčková se Strýcovou by v boji o čtvrtfinále narazily na pětinásobné grandslamové šampionky Šafářovou a Mattekovou-Sandsovou. Zajímavé je, že loni byla Strýcová u toho, když se Šafářová stala světovou deblovou jedničkou a nyní může v případě titulu "dostat" do čela Sestini Hlaváčkovou. "Tak to je úkol! To je nejdelší možná cesta. Soustředíme se na daný zápas," řekla Srýcová.

Krejčíková se Siniakovou porazily ve druhém kole španělský pár Lara Arruabarrenaová, Arantxa Parraová 4:6, 6:4 a 6:4 a Siniaková tak odehrála ve Wimbledonu letos dohromady s dvouhrou již pátý třísetový zápas. V dalším kole narazí na turnajové čtrnáctky Hradeckou a Sie Šu-wej, nečekanou přemožitelku světové jedničky Simony Halepové ve dvouhře v All Elngland Clubu.

Vítězka čtyřhry ve Wimbledonu z roku 2011 Peschkeová jsou s Melicharovou turnajovými dvanáctkami. Ve druhém kole si poradily se španělsko-maďarskou dvojicí Georgina Garcíaová, Fanny Stollárová jistě 6:2 a 6:4