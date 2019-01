Přemožitelka Strýcové neunesla prohru, divákům ukázala prostředníček

Jen si to představte. Lítáte tři hodiny po kurtu, bojujete o každý balon, a přesto odcházíte poraženi. Zkušení tenisté v takto vypjaté chvíli umí udržet nervy na uzdě, občas se však na okruhu najdou tací, kteří si se sportovním chováním velkou hlavu nelámou a propustí uzdu svým vášním. To co však předvedla tenistka Julia Putincevová nemá obdoby.

Tenhle výstup nejspíš nechápal ani tenisový bouřlivák Nick Kyrgios. Situace nastala na konci utkání ve druhém kole Australian Open, kde hráčka reprezentující Kazachstán prohrála se Švýcarkou Belindou Bencicovou 5:7, 6:4, 2:6. U sítě následně předvedla nesportovní gesto, když své přemožitelce do ruky spíše jen plácla. Ani k rozhodčímu nebyla milosrdnější, její stisk připomínal "leklou rybu".

Putintseva gave Bencic a better handshake than to the umpire 😂😂 pic.twitter.com/Lp5RQOOV0y - LorenaPopa🕵️‍♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) 16. ledna 2019

Toho si nemohli nevšimnout diváci, kteří na ruskou hráčku začali pískat. Nutno dodat, že do té doby byly pomyslné misky vah sympatií v rovnováze, žádné tenistce australské publikum nenadržovalo. Jenže nepříjemné gesto signalizující nedostatek úcty k soupeřce i nepřijetí prohry fanoušky popudilo. Ruska následně neváhala a ukázala pískajícímu publiku prostředníček.

V Austrálii sice temperamentní Ruska vypadla, ale diváci a obzvlášť pak ti tenisoví, mají dobrou paměť. Dost dobře se může stát, že dají Putincevové vzteklou reakce "sežrat" v dalších utkáních, kdy by nepřízeň publika mohla být nepříjemnou komplikací.

Middle finger from PUTINTSEVA to the crowd OMG she's crazy 😂 pic.twitter.com/6FLC4J8NPn - LorenaPopa🕵️‍♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) 16. ledna 2019

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Moskvy je obecně známá svým arogantním a nepřátelským přístupem k soupeřkám, své o tom ví i česká hráčka Barbora Strýcová. Ta má s chováním Putincevová čerstvou zkušenost z prvního kola letošního Australian Open. Když si Strýcová se soupeřkou po prohraném utkání byla podat u sítě ruku, nestačila se divit. "Au, to bolí! Proč si mě stiskla tak silně?" nechápala česká tenistka drtivý stisk. Později přiznala, že soupeřku rozhodně nemá v lásce.