Přijela jsem se hlavně rozloučit, řekla po posledním zápase Šafářová

Tenistka Lucie Šafářová ukončila kariéru prohrou v prvním kole čtyřhry na Roland Garros. Dvojnásobná vítězka deblu z pařížské antuky dnes v narychlo sestaveném páru se Slovenkou Dominikou Cibulkovou podlehly Američance Sofii Keninové a Němce Andree Petkovicové 4:6, 0:6.

Výsledek pro Šafářovou ale dnes nebyl podstatný. Chtěla se hlavně příjemně rozloučit s pařížským grandslamem a tohle očekávání se naplnilo. "Nečekala jsem, že to sem přijedu vyhrát, ale spíš že se ještě jednou podívám na grandslam, že si zahraju, užiju si to po boku někoho, s kým jsem kámoška, koho znám. A taky jsem se chtěla potkat s lidmi, co znám roky, a rozloučit se pořádně, ne nějak po telefonu, ale osobně," vykládala českým novinářům.

S přítelem Tomášem Plekancem a neteří se byla podívat na oblíbená místa v Paříži. "Zjistila jsem, že mají skvělé elektrické koloběžky, na tom jsme prosvištěli celé město. Byli jsme na všech mých oblíbených místech, mám tu neteř, ta je poprvé na grandslamu. Kavárničky i klasiky, projedete se kolem Eiffelovky, kolem vody, Notre Dame, palačinka, kafe," vyprávěla.

Na úplném konci kariéry pro ni byla společenská stránka podstatnější než ta sportovní. "Samozřejmě mě mrzí, že to nebylo po boku Bethanie, s ní jsem prožila nejdelší část kariéry. Jsem ráda, že si se mnou na poslední chvíli zahrála Dominika. Byla rozhodnutá, že tu debla hrát nebude, ale pak mi říká: 'Tak jo, tak si to dáme.' Bylo fajn si zase zahrát. Teď už se těším na to, co přijde," řekla dvaatřicetiletá brněnská rodačka.

Původně se chtěla rozloučit už na Australian Open, ale do Melbourne kvůli zranění v lednu neodletěla. Pro mezinárodní rozlučkou tak zvolila antukové Roland Garros, kde v roce 2015 postoupila do svého jediného grandslamového finále dvouhry a čtyřhru tam ovládla v letech 2015 a 2017 s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA.

Právě s Mattekovou-Sandsovou plánovala levou rukou hrající Šafářová hrát při rozlučce, ale Američanka se nezotavila ze zranění kolena. Proto se česká tenistka spojila s Cibulkovou, s kterou hrála čtyřhru jednou, v Sydney 2013. Zápas začaly dobře a vedly 2:0 a 4:2, ale poté prohrály deset gamů v řadě. Po hodině a pěti minutách returnovala Šafářová na Petkovicovou, která zápas ukončila.

Před Paříží se Šafářová loučila dvakrát. Nejdříve s Fed Cupem, kdy vítězným volejem při mečbolu ukončila čtyřhru za rozhodnutého stavu v baráži s Kanadou. S českými fanoušky se pak rozloučila na začátku května na turnaji WTA J&T Banka Prague Open, kde hrála rovněž jen čtyřhru a vypadla v 1. kole.

Před finále dvouhry v Praze jí pořadatelé připravili ceremoniál, který ji dojal k slzám. Někdejší finalistka dvouhry Roland Garros dostala květiny, vyslechla si zdravice hráček z videa a dvakrát dlouhý aplaus publika. V záznamech sledovala i své první krůčky s raketou na kurtu. Teď už neprožívala tak silné emoce. "To hlavní loučení pro mě bylo v Praze," poznamenala.

Chystá se strávit ještě den nebo dva v Paříži a pak se vrátí domů. "Asi naplánuju nějakou dovču, cesty, mám ráda přírodu, někam za přírodou. Nemám žádné konkrétní plány," doplnila Šafářová.

Chybět bude na okruhu i světové dvojce Karolíně Plíškové. "Fakt na naše zápasy budu strašně ráda vzpomínat, byly skoro všechny dobré. Samozřejmě je Lucka i super holka. Nebyly jsme nejlepší kamarádky, protože jsme od sebe věkově docela daleko, ale vycházely jsme spolu moc dobře. S Luckou podle mě nikdo nikdy nemohl mít problém, protože je takový mírumilovný člověk. Bude nám všem chybět a nejen Češkám, protože měla hodně kamarádek," řekla aktuálně nejvýše postavená česká tenistka.