Proč stále odpovídám na to samé, nechápe Federer

Nikdy nevynechal jediný trénink. Neúnavný dříč a perfekcionista. Švýcarský maestro, který vnukl nápad Laver Cupu, k poctě jednomu z největších tenistů všech dob - Roda Lavera. Druhý ročník hostí Chicago a po každém odehraném zápase Federer odchází na tiskovku odpovídat na dotazy novinářů. "Mohlo by to být zábavnější," netají se sedmatřicetiletý tenista.

Přehršel tiskových konferencí řešil dokonce s ATP. "Po každém zápase, proč? Proč je jich tolik? Jsou téměř stejné, nevidím v nich velký rozdíl. Pořád dokola odpovídám na ty samé dotazy," nechápe tenisový maestro. Svůj kontroverzní názor však obratem brzdí. "Mohla by to být větší legrace. Občas se i zasměju, tak je to asi v pořádku," dodává Fedex, který na amerických kurtech bojuje za tým Evropy.

Sympatický Švýcar na kurtech pravidelně poráží o dekádu mladší tenisty, aktuální drží druhou příčku světového žebříčku. Do důchodu se nejspíš nechystá, chuť hrát se ho stále drží. Přestože věk nezastaví a po ráno ho občas zlobí únava, za pár minut je Federer připraven vlítnout na kurt a trénovat na sto procent.

"Nikdy jsem nezrušil naplánovaný trénink jen proto, že bych byl líný a nechtělo se mi. Když si něco naplánuji, tak to dodržím," vysvětluje Federer. Rozvrh a pevný řád je možná receptem na neuvěřitelných dvacet grandslamových titulů, které zdobí bohatou kariéru rodáka z Basileje. A nutno dodat, že jich může být ještě víc.