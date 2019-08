Promiň, lásko. Strýcová při převzetí trofeje žertovala

Ve čtvrtek tomu bude měsíc, co česká hráčka Barbora Strýcová okusila tenisovou radost dosud nepoznanou. Stala se deblovou světovou jedničkou. Před turnajem v Cincinnati převzala vytouženou trofej, slavnostní okamžik následně okomentovala s humorem sobě vlastním.

Na svém oblíbeném turnaji, ve třiatřiceti letech se Barbora Strýcová dočkala. Stala se poprvé ve své bohaté kariéře světovou jedničkou ve čtyřhře, když ve Wimbledonu získala deblový titul s Tchajwankou Su-wej Sie. Ta má na posun české tenistky na nejvyšší stupínek lví podíl, byla to však především psychická pohoda, která na Wimbledonu dostala Strýcovou do semifinále singlu a zajistila jí triumf v deblu.

Rodačce z Plzně se daří i ve dvouhře, kde sice nikdy nenakoukla o první desítky, nicméně stabilně se drží kolem třicátého místa světového žebříčku. To debl je kafe ještě o trochu sladší, česká hráčka je na čtyřhru specialistkou. Umí si vybírat parťačky, a přestože je tenis především individuální hra, Strýcovou spolupráce na kurtu vyloženě baví, užívá si jí.

Byly to tři ženy, které ji v posledním roce pomohly na vrchol. Andrea Sestiny Hlaváčková, se kterou triumfovaly v New Havenu a Pekingu, finále si zahrály v Tokiu a Wu-chanu. Pomohla i Markéta Vonroušová, právě s mladou kometou se Strýcová probojovala do semifinále Australian Open. A v neposlední řadě Su-wej Sie. Tenistky společně dobyly Dubaj, Madrid, Birmingham, úspěšnou spolupráci korunovaly ve Wimbledonu.

Při převzetí vytoužené trofeje Strýcová jen zářila. Nezapomněla se pochlubit fanouškům na svém instagramovém účtu. "Nejsladší polibek. Promiň, lásko," označila svého přítele Petra Matějčka.

Olympijská medailistka z Ria má na Western & Southern Open úvodní utkání za sebou, v singlu bohužel utrpěla debakl. Stěží odvrátila kanára, když prohrála s Rebeccou Petersonovou 2:6, 1:6. V deblu ji pak čeká lepší z dvojice Raluca Olaruová, Jang Čao-süan - Anett Kontaveitová, Maria Sakkariová.