Proti sobě bych hrát nechtěla, cítí rozjetá Kvitová dobrou formu

Tenistka Petra Kvitová se v sobotu pokusí vylepšit na turnaji v Praze výbornou finálovou bilanci. Na okruhu WTA získala dvaadvacet titulů z devětadvaceti pokusů a pro soupeřky představuje v utkáních o turnajový vavřín postrach.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu ale upozornila, že vyhrané finále dopředu nemá. "Vždycky je to ošemetné, a když už je každá z nás ve finále, chce to," řekla po semifinálové výhře na antuce ve Stromovce nad Číňankou Čang Šuaj.

V utkání o titul ze sebe Kvitová většinou dostane nejlepší výkon. Soupeřky dokáže deklasovat, tak jako Kanaďanku Eugenii Bouchardovou na londýnské trávě v roce 2014 (6:3, 6:0) nebo Slovenku Dominiku Cibulkovou v Číně (dvakrát 6:1).

Stát proti Kvitové ve finále není nic příjemného. Ani ona sama by proti sobě hrát nechtěla. "To bych samozřejmě nechtěla a doufám, že ani holky tam dole," poukázala na tiskové konferenci na Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou a Italku Camilu Giorgiovou, které v té době bojovaly na centrkurtu o místo ve finále.

Kvitová si uvědomuje, že není v "titulových" zápasech neporazitelná. "Sedmkrát jsem prohrála, šance tam je," podotkla. Naposledy prohrála ve finále předloni v Lucemburku, ale od té doby další čtyři vyhrála, včetně dvou letošních. "Rozhodně bych nechtěla zvýšit počet proher na osm, ale naopak zvýšit výhry."

Diváci mi pomohli

Na Spartě si finále zopakuje po sedmi letech. V květnu 2011 ještě na akci ITF nestačila na Slovenku Magdalénu Rybárikovou. "Byla jsem trochu zraněná, nic příjemného. Doufám, že tentokrát to bude jiný. I ten konec," řekla.

Turnajem J&T Banka Prague Open prochází bez ztráty setu. S Číňankou vydřela první sadu a ve druhé byla nezastavitelná. Cíleně ale nechtěla soupeřce nadělit "kanára". "Ne, to ne. Ani si ho nezaslouží, je to hrozně fajn holka. Hrála první set výborně, druhý taky, ale to už jsem měla víc navrch," řekla Kvitová.

Ukazuje, že v domácím prostředí hraje výborně. Dokáže se dostat na maximum v zápasech Fed Cupu a fanouškům předvádí vrcholný tenis i nyní v turnaji. "Diváci byli zase o něco lepší a pomohli mi. Asi viděli, že to potřebuju," řekla s povděkem.

Postup do finále je pro Kvitovou i určitou komplikací. Už v sobotu začne v Madridu velký turnaj s dotací 6,6 milionu dolarů, zatímco Praha má dotaci 250 tisíc dolarů. Kvitová bude hrát v sobotu v Česku finále a v neděli 1. kolo ve Španělsku. "Z tohoto pohledu nic příjemného, ale tady je to finále a já mám finále ráda. Nejdřív musí skončit jedna věc a pak začne ta druhá. Zápasy jsou nejlepší trénink," řekla.