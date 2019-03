Prožil stejné trable. Murray se vrátí, tvrdí deblová legenda

Ještě nikomu se nepovedlo vrátit se po podobné operaci do singlového kolotoče turnajů ATP. Legendární deblista a vítěz 23 grandslamů Bob Bryan ale věří, že se britská tenisová modla Andy Murray na nejvyšší úrovni znovu objeví. Sám si prošel stejnými problémy s kyčlí a i ve čtyřiceti letech se ještě dokázal vrátit po boku svého dvojčete Mikea na kurty.

Murray v lednu podstoupil povrchovou náhradu kyčelního kloubu, tedy stejnou operaci, po které se dokázal na dvorce vrátit americký deblista. "Cítím se teď o hodně lépe i než před nějakými pěti lety, kdy jsem měl kyčel ještě v pořádku," nechal se slyšet Bryan, jehož rekonvalescence trvala pět měsíců.

Murrayho sen o wimbledonské účasti je tak hodně hraniční, tenisový svátek v All England Clubu začíná 1. července. Sám Skot vidí svou účast 50 na 50, podle jeho posledních vyjádření ale není vyloučené, že by v případě zlepšeného zdravotního stavu mohl v kariéře pokračovat i déle. Uvedl například, že jako reálný cíl vidí návrat do první padesátky žebříčku.

Rozhodně ale necítí tlak, aby se vrátil a hrál. "Jen jsem chtěl, aby ta kyčel byla tak v pořádku, jak to jen půjde. A pokud mi to ještě umožní hrát tenis - skvělé. Když ne, už mě nic nebolí a to mi stačí ke štěstí," dodal.

Bryan svého slavného kolegu v návratu podporuje, už proto, že si podobnou zkušeností prošel. Sedm měsíců po operaci necítí žádná omezení. "Šílené a neuvěřitelné na tom je, že necítím vůbec žádnou bolest. Při chůzi, při běhu, po zápasech. Žádná bolest," řekl Bryan, který nedávno vyhrál se svým dvojčetem Mikem 117. deblový titul v kariéře.

S bývalou světovou jedničkou je momentálně v kontaktu. "Jsme ve spojení přes sociální sítě. Andy mi posílal nějaká videa, jak probíhá rekonvalescence, bavíme se o tom. Vidí šanci, žádný singlista se po takové operaci ještě nevrátil, ale z celého srdce věřím, že on to dokáže," dodal Bryan.