Riskeová se zlobí, nechápe dopingovou kontrolu

Přestože se téměř všechna sportovní klání ruší, dopingové kontroly zůstávají dál v pohotovosti. Tenisem nevyjímaje, což některým hráčkám v současné situaci zrovna dvakrát nevoní.

Tenistky jsou v tuto dobu standardně v plném herním procesu, hráčky se aktuálně měly prohánět na kurtech v Indian Wells. Na americké šňůře turnajů čekala velkou podporu i domácí Alison Riskeová, jenže koronavirus všechny plány změnil.

Rodačka z Pittsburgu si užívá vzácné dny volna, ty ji však vyrušila nečekaná návštěva. Loňská čtvrtfinalistka z Wimbledonu se musela podrobit dopingové kontrole, což následně ironicky komentovala na sociálních sítích.

" Miluji, že i teď mě stále budí kvůli dopingovému testování," posteskla si současná světová devatenáctka na svém twitterovém účtu.

Global pandemic, state of Emergency in the US and FL, tours suspended, self isolation- how is in home testing one athlete after another safe @usantidoping & @wada_ama? Suspend & pay the people who do the tests. Resume when the next event is confirmed. https://t.co/G1BsqYyOCb