Rozezlená Bouchardová po vyřazení: Hrála jsem h***o!

Kanadská tenistka Eugenie Bouchardová je na US Open již ze hry venku. O vyřazení 137. hráčky žebříčku se postarala česká naděje Markéta Vondroušová. Hráčka, která se do hlavní soutěže posledního grandslamu roku dostala skrze kvalifikaci, po utkání neskrývala silné rozladění.

"Ano, na kurtu jsem se vůbec necítila být sama sebou. Je to pro mě velké zklamání, když si vezmu, jak dobře jsem se cítila v posledních zápasech. Hrála jsem h***o," uvedla narovinu Genie, jedna z nejkrásnějších tenistek světa.

Na pozápasové tiskové konferenci přiznala, že jí dělaly značné problémy míčky létající od levoruké Vondroušové. "Jsou to jiné rotace, s kterými se moc často nesetkáte. Hodně míčků dostane dozadu a dostává mě pod tlak. Na druhou stranu najdu deset věcí, které jsem mohla dělat lépe. Je to spíš o mně samotné," pokračovala v sebekritice Bouchardová.

Bývalá finalistka Wimbledonu je kromě tenisu velmi populární modelka. Je velmi aktivní na sociálních sítích, což jí je také často vyčítáno. V posledních týdnech se ale snaží vehementně dostat zpět na příčky, kde už byla. Pomoci jí k tomu mají menší turnaje, recept, který pomohl nejednomu tenisovému velikánovi.

"Dělá to samé, co dříve Andre Agassi. Hraje turnaje nejnižší kategorie, aby získala sebevědomí a odehrála co nejvíce zápasů. Myslím, že ji to zocelí. Vypadá, že je opět hladová po úspěchu. Nemyslím si, že se dostane tam, kde byla dřív, ale klidně se může dostat do světové třicítky. Proč ne?" uvedla na adresu bývalé světové pětky Chris Evertová.

Možná, že hlasy kritiků mají něco do sebe. Cesta do popředí vede přes píli a dřinu, ne přes fotografování a modeling.