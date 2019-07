Rozzlobený Fognini: Ať ve Wimbledonu vybouchne bomba!

Italský tenista Fabio Fognini nejspíš bude znovu pykat za svoji povahu. Během třísetové porážky ve třetím kole Wimbledonu procedil, že by Angličanům přál, aby v areálu vybuchla bomba. Řekl to ve vzteku z vlastního špatného výkonu i kvůli tomu, že jeho zápas s Američanem Tennysem Sandgrenem pořadatelé nasadili na malý kurt číslo 14.

"Je fér tady hrát? Zatracení Angličané. Měla by v tomhle klubu vybuchnout bomba," řekl italsky desátý hráč světového žebříčku v době, kdy prohrával 0:2 na sety. Během druhé světové války přitom na londýnský Wimbledon dopadly stovky pum.

Na tiskové konferenci se Fognini snažil svá slova zmírnit. "Jestli jsem někoho urazil, tak se omlouvám. To jsem určitě nechtěl," uvedl dvaatřicetiletý Ital. Byl prý frustrovaný, jak se zápas vyvíjí a také z podmínek na kurtu.

Britské média spekulují, jak wimbledonští pořadatelé Fogniniho potrestají. V roce 2014 za nevhodné chování v All England Clubu dostal pokutu 27.555 dolarů. Před dvěma lety v říjnu na US Open zase dostal kvůli vulgárním urážkám rozhodčí podmíněný zákaz startu na dvou grandslamech a pokutu 96.000 dolarů. Podmínka platí do konce této sezony.