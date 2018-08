Rychlý postup Strýcové byl dárkem pro trenéra k narozeninám

Dvojnásobně nadšená byla tenistka Barbora Strýcová po rychlé výhře ve druhém kole US Open. Španělce Laře Arruabarrenaové v hodinu a sedm minut dlouhém duelu povolila jen jednu hru, v horku a dusnu ušetřila síly a postup věnovala trenérovi Davidu Kotyzovi k čtvrtečním narozeninám.

"Rychlá výhra je skvělá, protože každá hodina navíc na slunci je problém a minuta ve stínu je dobrá," řekla Strýcová, která bude v New Yorku hrát i čtyřhru. Španělskou soupeřku po první vyrovnané hře ve zbytku utkání přehrála a kouč Kotyza v hledišti spokojeně přikyvoval. "Byl to zápas pro něj. Ve čtvrtek má narozeniny, takže jsem ráda, že jsem mu ho mohla dát," radovala se Strýcová.

S Kotyzou, který dovedl Petru Kvitovou k dvojnásobnému triumfu ve Wimbledonu a loni spolupracoval s Karolínou Plíškovou, je od letošní sezony. Vzájemně se ale znají věky. Oba jsou z Plzně a vídali se na dvorcích Slavie u Borského parku. "Pamatuju si, jak si na sedmičce zlomil kotník. Pak mám vzpomínky, když jsme spolu trénovali, to mi asi bylo sedmnáct nebo osmnáct," uvedla dvaatřicetiletá Strýcová.

I když se dobře znají, museli si na sebe ve vztahu hráčka-trenér chvilku zvykat. Strýcová je impulzivní, Kotyza naopak přemýšlivý. "Už ale víme, co ten druhý potřebuje. Poznáme, kdy chce jeden z nás mít čas pro sebe. Tenisově mě nic extra nenaučí, ale skládá střípky. Skládáme je spolu a výborně," pochvalovala si.

Kotyza se snaží tenis Strýcové vypilovat. Řeší technické věci, které hráčce pomáhají. "Třeba zlepšit servis a chodit víc na síť. Hrát variabilněji, abych se na síť dostávala, protože tam se cítím dobře. Abych soupeřku překvapovala, aby se na kurtu pořád něco dělo a nebyl to stereotypní tenis," doplnila Strýcová.

Její výsledky mají letos dvě tváře. Na turnajích WTA prohrála osmkrát v řadě, ale na grandslamech prožívá nejlepší sezonu v kariéře. V Austrálii a Paříži hrála osmifinále, ve Wimbledonu třetí kolo a ve stejné fázi je i v New Yorku. "Svým způsobem mi to dodává sebevědomí, že se dokážu do sebe zavřít a uhrávat výsledky na grandslamech, nejdůležitějších turnajích sezony," řekla.

Výkon držitelky fedcupové trofeje a vítězky dvou turnajů dvouhry WTA občas brzdí její mentalita. Na kurtu se dokáže rozčilovat a ztratit pak koncentraci. U kouče Kotyzy oceňuje, že ji v tomto ohledu nechává "žít". "Ví, kdy mi tečou nervy a kdy ne. Ani se mě nesnaží uklidňovat. Nechává mě, jak si to na kurtu zařídím, a to se mi líbí."

I Kotyza ale umí svoji svěřenkyni rázně usměrnit. Po vyhraném prvním kole měl výhrady. "Dokáže být ostrej. Máme vzájemný respekt a vím, že v ten moment má pravdu. Jen poslouchám a snažím se věci udělat líp," řekla Strýcová.

Na každý zápas si Strýcová píše na ruku "tahák" od Kotyzy, body, které má dodržovat. Stejné to je na US Open a stejné to bude i ve 3. kole proti turnajové patnáctce Belgičance Elise Mertensové. "Něco na ni vymyslíme. Hraje robotní tenis, hodně do toho chodí. Bekhend má nepříjemný, to je velká zbraň," řekla Strýcová.