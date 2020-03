S kým by tenisté trávili izolaci? ATP vytvořila zajímavou anketu.

U tenistů mělo jít o jednu z nejvytíženějších částí roku, místo toho kurty zejí prázdnotou. O odlehčení situace se v této těžké době pokusila mužská tenisová federace, když s hráči vytvořila zábavnou anketu. Kterého soupeře by si vybrali do karantény?

Virus COVID-19 mění svět, citelně se dotkl i sportovního dění. Úplná izolace již byla v některých částech světa nařízena, jinde je to jen otázkou času. Asociace ATP se proto zeptala několika profesionálních tenistů, s kým by nejraději trávili karanténu. Video následně zveřejnila na svém instagramovém účtu.

Své odpovědi připojila světová trojka Dominic Thiem či Kazach Alexandr Bublik. A koho by si vybral deblista Robert Lindstedt? Američan se rozhodl pro Johna Isnera, z důvodu čistě praktického. "Kdyby nám docházelo jídlo, mohl by se podívat do horních poliček, co nám ještě zbylo," pobavil Američan.

Tenis čeká nejistá budoucnost. Kurty by měly tenisty opět přivítat 7. června, jenže aktuálně není jisté vůbec nic a nucená pauza se tak může pořádně protáhnout.