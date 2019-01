S Plíškovou jsou v týmu Siniaková, Vondroušová a Krejčíková

Karolínu Plíškovou v sestavě obhájkyň titulu na první kolo tenisového Fed Cupu proti Rumunkám doplní Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová a vítězka smíšené čtyřhry na Australian Open Barbora Krejčíková. Nominaci pro utkání v Ostravě, kde se bude hrát 9. a 10. února, oznámil kapitán Petr Pála.

Rumunky povede nedávná světová jednička Simona Halepová. Se současnou trojkou žebříčku jsou v týmu kapitána Florina Segarceanua Mihaela Buzarnescuová, Irina-Camelia Beguová, Ana Bogdanová a Monica Niculescuová. "Jsem rád, že budeme hrát ve velmi silné sestavě. Myslím, že to je padesát na padesát, abych řekl pravdu. Bude to natěsno a nebudu se zlobit, kdyby se hrála rozhodující čtyřhra, v které budeme mírnými favority," řekl Pála.

Současná česká jednička Petra Kvitová se kapitánovi pro první kolo omluvila den po účasti ve finále grandslamového Australian Open. "Což vzhledem k jejímu programu naprosto respektuju a chápu. Věřím, že se v budoucnu zase setkáme," řekl Pála. Tenistky sledoval přímo v Melbourne. "Karolína byla v Austrálii výborná," řekl Pála. V semifinalistce dvouhry má jasnou jedničku do dvouher. O dvojce se bude rozhodovat mezi hrdinkou listopadové finále Fed Cupu proti Američankám Siniakovou a Vondroušovou.

Osmatřicáté hráčce světa ve dvouhře a deblové jedničce Siniakové se úvod roku v singlu nevydařil. V hlavních soutěžích prohrála už čtyřikrát v řadě. "Nic bych z toho nedělal. Sezona je dlouhá, třeba jí Fed Cup i pomůže," řekl Pála a k Vondroušové dodal: "Sezonu začala až v Melbourne a líbilo se mi, jak hrála."

Největší hrozbou bude Halepová. Ještě do Australian Open vstupovala jako světová jednička a postupem do čtvrtfinále ukázala, že je po zranění zad zase ve formě. "Je to obrovská výzva. Pro diváky to bude atraktivní zápas," pozval Pála fanoušky do Ostravar Arény. Na zápas zbývá ze šesti a půl tisíce míst ještě pár vstupenek. Češky doufají v podporu obecenstva. "Diváci nám vždy pomohli a věřím, že zase pomůžou. Jsou nedílnou a nesmírně důležitou součástí Fed Cupu," řekl Pála.

Češky se s Rumunkami naposledy utkaly v roce 2016 a v Kluži zvítězily 3:2. Plíšková v tehdejším utkání 1. kola porazila ve dvouhře Halepovou i Niculescuovou a po boku Barbory Strýcové přispěla k triumfu v rozhodující čtyřhře. Češky slavily od roku 2011 šest fedcupových titulů. Do boje o trofej současná silná generace nepostoupila jen v letech 2013 a 2017.