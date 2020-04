Šarapovová se nudí, fanouškům poslala nečekaný dárek

Maria Šarapovová letos definitivně pověsila tenis na hřebík, zájem fanoušků o krásnou Rusku však neuvadá. A protože je jí v karanténě smutno, potěšila své příznivce, když zveřejnila své telefonní číslo. Zavolejte mi, vyzývá bývalá světová jednička.

Ne, není to vtip. Ve svém bydlišti na Floridě se nejspíš olympijská medailistka v izolaci pořádně nudí. Před pár dny uspořádala online sezení se svými fanoušky, se kterými chce být co nejvíc v kontaktu. Snažím se najít způsob, jak se s vámi všemi spojit. Minulý týden jsem měla se 150 z vás velmi příjemnou videokonferenci. Moc se mi líbila," pochvalovala si Ruska.

Na sociálních sítích je bývalá tenistka, která mimo úspěchů na kurtu proslula dopingovým skandálem, víc než aktivní. To ji však nestačí.

"Ráda bych s vámi sdílela své telefonní číslo. Napište mi na 310-564-7981. Myslím to vážně. Napište mi, co děláte, položte mi otázku, nebo prostě jen pošlete pozdrav," dala atraktivní Ruska fanouškům nečekaný dárek.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you-Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS