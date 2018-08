Serena nadělila kanára, Ferrer ukončil duel s Nadalem skrečí

V prvním večerním utkání se vrátila Serena Williamsová na US Open. Na stadionu Arthura Ashe porazila po nadšeném přivítání fanoušků v 1. kole Magdu Linetteovou, přičemž ve druhém setu Polce nadělila "kanára". Do druhého kola postoupil i obhájce titulu a první hráč světa Španěl Rafael Nadal.

Šestinásobná vítězka z Flushing Meadows loni US Open vynechala, protože v době turnaje porodila dceru Olympii. Letos se na kurty vrátila, dostala se do finále Wimbledonu a mnozí předpovídají, že může v New Yorku získat čtyřiadvacátý grandslamový vavřín, čímž by vyrovnala Margaret Courtovou.

"Mám pocit, že se postupně dostávám zpět (do formy). Trénuju tvrdě a mám z toho dobrý pocit," řekla šestatřicetiletá Williamsová. "Jsem ráda, že jsem zase tady. První set byl vyrovnaný, ale pak jsem už hrála jako na tréninku," pochvalovala si.

První kolo na US Open zvládla Williamsová i poosmnácté v kariéře a na grandslamech prohrála úvodní zápas je jednou z 69 duelů.

Kvůli večernímu zápasu se nemohla s dcerou večer rozloučit, jak je v posledních dnech zvyklá. "Rozladilo mě to, ale přenesu se přes to," řekla fanouškům v rozhovoru na kurtu a dodala: "A spěchám domů, abych ji co nejdříve viděla."

Ve druhém kole čeká Serenu Němka Carina Witthöftová a v třetím kole případně starší sestra Venus. "Snad se tam obě dostaneme," řekla Venus.

Ferrer se rozloučil skrečí

Ferrer zápas na kurtu Arthura Ashe proti Nadalovi ukončil nedobrovolně po půldruhé hodině za stavu 3:6 a 4:3. Bolest lýtka, jež se mu ozvala v prvním setu a ve druhém se zhoršila, tak způsobila jeho první skreč na grandslamech v 208. zápase.

"Jsem smutný, protože tohle je můj poslední grandslam. Zápas s Rafou jsem si užíval. Hrál jsem dobře. Ale jinak jsem na sebe pyšný, na svou kariéru," uvedl Ferrer, jehož nejlepším výsledkem na grandslamu je finále Roland Garros z roku 2013. Jeho tehdejším přemožitelem byl právě pařížský král Nadal. "Už je mi šestatřicet, je čas být doma," dodal rodák z Valencie.

Ferrer letos neskončí s tenisem úplně. Bývalý třetí hráč světového žebříčku, jenž je aktuálně na 148. místě pořadí ATP, plánuje v příštím roce startovat na vybraných turnajích. V New Yorku však absolvoval grandslamové loučení.

"Zasloužil si lepší konec. Jsem z toho smutný," řekl Nadal, jehož Ferrer porazil během kariéry šestkrát. Víc porážek současné světové jedničce uštědřili jen Roger Federer, Novak Djokovič a Andy Murray.

Právě fakt, že strávil většinu kariéry v éře této "Velké čtyřky", možná připravil Ferrera o víc trofejí. Na kontě má 27 vyhraných turnajů, ale žádný grandslamový. "Takhle to neberu. Bylo potěšení s nimi hrát, možná s nejlepší tenisovou generací. Motivovali mě k tomu, abych se zlepšoval," uvedl tenista, jenž má na kontě nejvíce vyhraných zápasů na ATP Tour z hráčů, kteří nezískali Grand Slam.

"Je jedním z těch, kteří budou na tour chybět, protože je to dobrý chlap," uvedl Nadal, s nímž Ferrer vyhrál pro Španělsko třikrát Davis Cup. "Maximální respekt pro bojovníka Davida Ferrera," tweetoval po jeho rozloučení Federer.

Dalším soupeřem Nadala bude Kanaďan Vasek Pospisil..