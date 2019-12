Šikana kvůli vlasům. Belgická hvězda o dětství a homosexualitě

Má za sebou těžké dětství. Belgická tenistka Alison Van Uytvancková se pro internetový projekt Behind The Racquet svěřila, že jako malá čelila drsné šikaně. Právě tahle nemilá zkušenost velmi ovlivnila její život i kariéru.

"Ostatní děti se mi vysmívaly doslova každý den. Prakticky neustále si dělaly legraci z mých vlasů. Cítila jsem se mizerně. Nikdy jsem se necítila tak osamělá, neměla jsem žádné přátele a nemohla o tom mluvit s rodiči," promluvila otevřeně sedmačtyřicátá tenistka světového žebříčku.

Mladá hráčka nechtěla doma nikomu přidělávat starosti, a tak si to nechala líbit. Až po roce se odhodlala a o šikaně, která prý přicházela v drtivé většině od chlapců, řekla trenérům. Ti však dokázali situaci zmírnit jen na pár okamžiků. "Pomohlo to asi jen na dva dny, pak se to vrátilo do normálu. Den co den jsem plakala ve svém pokoji," uvedla smutně Van Uytvancková.

Dny trápení nakonec ustaly. Přišla však další nepříjemnost. "Bylo to ve chvíli, kdy mě vyhodili z tenisové federace. Pravidelně jsem byla zraněná. Lidé z vedení ve mě nevěřili. Byl to nejtěžší moment dosavadního života. Zásluhou toho jsem se však stala osobou, jakou jsem dnes," našla si něco pozitivního i na této zkušenosti.

Velmi jí pomohla psychologická pomoc. "Byli to první lidé, kterým jsem se otevřela," přiznala. A v posledních letech také její přítelkyně Greet Minnenová. Veřejnost zná druhou nejlepší belgickou tenistku právě díky její homosexualitě. S partnerkou se letos staly prvním lesbickým párem v hlavní deblové soutěži Wimbledonu.

"Greet byla prvním člověkem mimo rodinu, který mi dodal sebedůvěru a řekl mi, že jsem krásná taková, jaká jsem. Včetně mých vlasů. Konečně jsem se cítila někým přijatá," pravila s radostí a nadšením. "Šokovalo mě, kolik lidí mě podpořilo po mém coming-outu," dodala.

V současnosti se vedle tenisu snaží se svou přítelkyní pomáhat dětem, aby si nemuseli projít něčím podobným jako ona. "Říkáme jim, jak moc důležité je ukazovat vzájemný respekt. Nabízíme jim pomoc, kdykoli ji budou potřebovat. Několika dětem už jsme pomohly dostat se přes složité věci," řekla Van Uytvancková na závěr svého dojemného příběhu.