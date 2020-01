"Simulantka" opět na scéně, Wozniacká zuřila

Dánská tenistka Caroline Wozniacká se na Australian Open loučí s kariérou. Proti Dajaně Jastremské se probojovala do třetího kola, radost z postupu ji však zhatilo soupeřčino ošetření. Ukrajinská hráčka podle své rivalky simulovala, což je i podle dalších tenistek na okruhu její oblíbenou disciplínou.

"Medical time" je běžná součást tenisových klání, v tak náročném sportu jsou aktéři náchylní ke zranění. Někteří hráči těchto přestávek využívají skromně, u jiných patří téměř k rituálům utkání. Vyžádaná pauza nezapříčiněná zraněním, ale taktikou, se stala běžnou součástí tenisu. Což však mnoha hráčům současné špičky nejde pod nos.

Zakázané to není, jen těžko by se simulování prokazovalo. Nesportovní však určitě. Wozniacká do utkání nevstoupila dobře, v první sadě prohrávala už 1:5. Jenže pak se vzchopila, ukázala mnoholetá zkušenosti na okruhu a ziskem šesti her v řadě úvodní set vyhrála. Dánka dotahovala i v následující sadě, jenže opět dokázala vyrovnat, dokonce byla gem od zisku vítězství.

Jenže devatenáctiletá Ukrajinka si za stavu 5:4 pro loučící se tenistku vyžádala lékařské ošetření, na kurtu v Melbourne si nechala ovázat nohu, přestože žádné příznaky zdravotních potíží nevykazovala. A bývalá světová jednička toto přerušení respektovala jen s velkou nelibostí. "Jasně, snažila se mě dostat z rytmu. Za stavu 5:4 jsem vůbec neměla tušení, že by jí něco bylo. Běhala úplně v pohodě. Je to takový trik, který už udělala, a já věděla, že přijde," zlobila se bývalá světová jednička, která po pauze nevyužila tři mečboly, zápas však přesto zvládla.

Zastání od kouče

Jastremské se vzápětí zastal její kouč. "Jen bych chtěl zavřít některým lidem pusu a ukončit tenhle nesmysl. Dajana se skutečně už pár dní trápila s nohou, ale jelikož jste všichni doktoři a trenéři, tak víte lépe než ona nebo celý náš tým, jak na tom je," očišťoval svou svěřenkyni na Twitteru.

Faktem je, že teprve devatenáctiletá rodačka z Oděsy vyvolává svými nečekanými a často nevysvětlitelnými přerušeními hry za účelem ošetření kritiku. Památný se stal její senzační obrat ve finále v Thajsku, kde nakonec triumfovala, nicméně za jakou cenu...

Několikrát se nechala ošetřovat, navzdory protestům soupeřky Alji Tomljanovicové. "Odpad," komentoval někdejší přítel australské hráčky chování Jastremské i úroveň celého turnaje.

Přidala se k němu i loňská trenérka české hráčky Karolíny Plíškové Rennae Stubbsové. "Díval jsem se na turnaj v Thajsku. Už jsem několikrát musel využít přestávku na ošetření, ale úplně bych to zakázal. Je to až moc zneužívané," dodal k celé situaci hráč patřící ke světové elitě John Millman. "No, hrála jsem s ní třikrát a třikrát se tak stalo, to je vše, co k tomu mohu říct," přidala se ke kritikům Kiki Bertensová v Brisbane.