Siniaková: Konečně jsem to prolomila, teď chci do dalšího kola

V prvním kole French Open se podařilo Kateřině Siniakové porazit bývalou světovou jedničku Azarenkovou. Letos šlo o druhou dřívější tenisovou královnu, kterou česká hráčka přehrála. Už dříve se totiž vypořádala i s Ruskou Šarapovovou.

Radost měla česká tenistka po úspěšném zápase velkou. Na velkém turnaji se posunula do dalšího kola a k tomu ještě vyřadila bývalou světovou jedničku. "Myslím, že to je srovnatelné. Azarenková je taky skvělá hráčka a jsem moc ráda, že jsem vyhrála," řekla Siniaková.

Poprvé ve své kariéře se navíc dvaadvacetiletá hráčka raduje z první výhry v hlavní soutěži na French Open. "Určitě to je o to sladší. Konečně jsem ráda, že jsem to prolomila, ale doufám, že to ještě není konec," uvedla.

Ve druhém kole narazí Siniaková na Katerynu Kozlovovou, která je ve světovém žebříčku až na 67. místě. "Šance tam je, ale Káťa určitě hrála dobře. Důležité bude soustředit se na svoji hru a nemyslet, že je šance udělat další kolo," řekla Siniaková.

V úvodním kole stál před českou hráčkou těžký úkol. Musela přemoci soupeřku, která dokázala dvakrát vyhrát Australian Open. "Snažila jsem se soustředit na svůj výkon, protože jsem věděla, že na to herně mám," řekla Siniaková.

V hledišti navíc bylo i slušné množství českých fanoušků, kteří Siniakové určitě k vítězství pomohli. "To mě překvapilo. Podpora byla slyšet i znát," pochvalovala si

Během zápasu na českou hráčku Azarenková něco křikla. "Asi že zdržuju. Ona je trošku arogantní. Něco tam prohodila, asi chce hráčky rozhodit, ale to se jí nepovedlo. Spíš mě víc nabudila," řekla Siniaková.

V prvním kole vypadlo už několik hráček z předních příček žebříčku. "Žebříček teď nehraje takovou roli, je to hrozně vyrovnané a zápasy dlouhé. Budu se snažit hrát svůj tenis zápas od zápasu, vyhrávat a uvidíme, kdo se postaví na druhé straně," uvedla Siniaková.