Skvěle! Kvitová zvládla duel s kvalifikantkou a je ve čtvrtfinále

Petra Kvitová porazila na tenisovém turnaji v New Havenu kvalifikantku Zarinu Dijasovou z Kazachstánu 6:1, 5:7, 6:2 a postoupila do čtvrtfinále. V něm bude její soupeřkou Španělka Carla Suárezová, přemožitelka Barbory Strýcové z prvního kola.

Trojnásobná vítězka Connecticut Open a turnajová trojka Kvitová svedla s 62. hráčkou žebříčku bez dvou minut dvouhodinovou bitvu. Zatímco první set rozhodla dvěma brejky, druhý se proměnil ve festival ztracených servisů na obou stranách. Kvitová dopustila brejk čtyřikrát, za stavu 5:4 přitom podávala na vítězství, ale v desáté hře neuhrála ani míč a ztratila i další dva gamy.

Třetí sadu až ale zase měla světová pětka hned od počátku pod kontrolou. Po dvou brejcích se ujala vedení 4:0, které už si pohlídala. V New Havenu prošla už pošesté mezi nejlepší osmičku a může pomýšlet na další titul po letech 2012, 2014 a 2015.

"Možná něco ve vodě nebo ve vzduchu," žertovala Kvitová na tiskové konferenci při otázce na její bilanci na zdejším turnaji. "Centrkurt je tady možná o něco rychlejší než jinde. Vždycky jsem to tu měla ráda. Je tu takový klid před bouří, která přijde v New Yorku," poukázala na blížící se závěrečný grandslam roku US Open.

V semifinále čtyřhry jsou dva české páry. Vedle nejvýše nasazených Andrey Sestini Hlaváčkové a Barbory Strýcové, které ještě neztratily set, zvládly druhé kolo také Karolína a Kristýna Plíškovy, třebaže o postupu stejně jako v úvodním kole rozhodly až v super tie-breaku.