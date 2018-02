Skvěle! Strýcová navázala na Kvitovou a Češky vedou už 2:0

České tenistky vedou po prvním hracím dnu utkání 1. kola Světové skupiny Fed Cupu nad Švýcarskem 2:0 a jediný bod je dělí od postupu do semifinále. V úvodní dvouhře domácí jednička Petra Kvitová udolala v pražské O2 areně dvojku Viktoriji Golubicovou po boji 6:2, 1:6, 6:3 a prožila vítězný návrat do týmové soutěže po více než roční odmlce. V druhém singlu porazila Barbora Strýcová švýcarskou jedničku Belindu Bencicovou 6:2 a 6:4.

Český celek může přidat rozhodující třetí bod už v nedělním úvodním duelu jedniček, jimiž momentálně jsou Kvitová s Bencicovou. Vyloučen není start Karolíny Plíškové, která dnes nehrála kvůli střevní viróze. Ve čtvrté dvouhře se utkají dvojky obou týmů a do závěrečné čtyřhry kapitán Petr Pála zatím nahlásil Plíškovou s Lucií Šafářovou.

"Každý kapitán by byl za stavu 2:0 spokojen. Ještě spokojenější budu s třemi body. Jsem hrozně rád, že se to holkám povedlo. Uvidíme, jak na tom všechny jsou a zítra postavíme to nejlepší," řekl Pála v České televizi.

Vítěz utkání v O2 areně, kde se hraje 1. kolo Fed Cupu poprvé, změří v dubnovém semifinále síly s lepším z dvojice Bělorusko - Německo. V Minsku je po dnešku stav 1:1.

Golubicová předloni v Lucernu dokázala porazit Strýcovou i nynější světovou pětku Plíškovou a v prvním vzájemném duelu potrápila i Kvitovou. "Říkala jsem si v průběhu třetího setu, že bych nechtěla, abych byla další na talíři, aby zase Golubicová chytila slinu proti nám. Doufám, že tu její šňůru jsem už utnula," řekla Kvitová. "Bylo to jako na houpačce. Začala jsem výborně, ve druhém setu mi pak trošku vypnuly síly a bylo těžké se ve třetím vrátit," dodala.

Kvitová získala po bojovném výkonu první bod

Česká vítězka turnaje v Petrohradu z minulého týdne začala výborně a celý první set útočnou hrou dominovala. V prvním gamu ještě dvě šance nevyužila, ale za stavu 1:1 už po dvojchybě Švýcarky získala brejk. Kvitová se v úvodní sadě opírala o servis a při podání ztratila jediný fiftýn. Za stavu 5:2 uhrála podruhé brejk a za 26 minut vedla 1:0.

Když česká favoritka hned na startu druhého setu po výborném prohozu získala brejk k dobru, zdálo se, že zápas spěje k rychlému konci. Pak ale přišel nečekaný zlom. Kvitové přestal jít servis, prohrála všechna tři svá podání včetně dvou maratonských her za stavu 1:2 a 1:4 a Golubicová díky sérii šesti vyhraných gamů poslala zápas do rozhodujícího setu.

Domácí hráčka si po prohraném druhém setu odskočila do útrob arény, na kurt se vrátila zkoncentrovaná a po rychlém brejku vedla 3:0. Golubicová, 100. hráčka žebříčku WTA, pak sice srovnala na 3:3, ale Kvitová následně udržela servis, po soupeřčině dvojchybě odskočila do vedení 5:3 a navzdory brejkbolu pak už podání udržela.

Strýcová zničila Bencicovou

Strýcová v jediném předchozím duelu s Bencicovou vyhrála ve třech setech a dnes proti dvacetileté hráčce se slovenskými kořeny dominovala ještě výrazněji. Nejstarší členka českého výběru se nastartovala hned v prvním gamu, kdy uhrála brejk. Dobře se hýbala, hrála pečlivě a v první sadě získala soupeřčin servis ještě jednou, takže zvítězila 6:2.

Bencicová nedávno vyhrála Hopmanův pohár s Rogererem Federerem a na Australian Open porazila Venus Williamsovou, proti Strýcové ale neměla šanci. Česká dvojka bývalou sedmou tenistku světa dál deptala strojovou hrou a sérií čtyř gamů odskočila do vedení 4:1. Pak sice jeden brejk ztratila, ale cennou výhru už si vzít nenechala.

"Myslím, že jsem zahrála celkem solidní zápas. Belinda asi nehrála svůj nejlepší tenis, ale jsem ráda, že bod máme. Je hrozně důležitý," podotkla Strýcová.

Češky proti Švýcarsku usilují o jubilejní desátý postup do semifinále za sebou. Pálovy svěřenkyně vyhrály pět z předchozích sedmi ročníků Fed Cupu, vloni při absenci opor vypadly v semifinále na půdě USA.