Smutek i pochopení. Tenisové hvězdy mrzí zrušený Wimbledon

Poprvé od konce druhé světové války se neuskuteční slavný Wimbledon. Travnatý grandslam patří pro svá specifika k nejoblíbenějším sportovním akcím roku, kvůli epidemii koronaviru se ho ale letos fanoušci nedočkají. Lítost vyjádřily i tenisové hvězdy, smutek se ale mísí s pochopením.

"Zdrcující." Víc toho osminásobný wimbledonský šampion a rekordman Roger Federer ani psát nemusel. V osmatřiceti letech přijde o jednu z posledních možností, jak se představit na svém milovaném grandslamu.

Zklamaná je pochopitelně i Serena Williamsová. Rovněž osmatřicetileté Američance stále uniká 24. grandslamový triumf, jímž by vyrovnala legendární Margaret Courtovou.

Britský miláček Andy Murray překonal obrovské zdravotní potíže, aby se ještě někdy mohl postavit na kurty v All England Clubu. "Je to velmi smutné. Ale se vším, co se teď ve světě děje, je zdraví to nejdůležitější!" vzkázal tenisovému světu.

Lítost vyjádřila i současná světová jednička Ashleigh Bartyová. "Jsem zničená z toho, že se letos nepodívám na svůj oblíbený turnaj. Wimbledon pro mě bude vždycky výjimečný," vzkázala na sociálních sítích.

Shattered to not be heading to my favourite place this year 😔 Wimbledon will always be so very special to me.

Looking forward to making new memories in 2021 💚💜 pic.twitter.com/BEWsoEDNX6 - Ash Barty (@ashbarty) April 2, 2020

"Je to turnaj, který mám ze všech nejraději a je jasný proč," řekla Petra Kvitová, která slavnou trofej získala v letech 2011 a 2014. "Momentálně jsou ale důležitější věci na světě, než je tenisový turnaj," uvedla třicetiletá hráčka. A přidala se i česká ženská jednička Karolína Plíšková.

💔 @Wimbledon has confirmed that the tournament will not take place this year. I'm gonna miss playing there 🌱 Bohužel. To, co jsme čekali, už je oficiální. Wimbledon se letos hrát nebude 😢 pic.twitter.com/n0DjSPOjS0 - Karolina Pliskova (@KaPliskova) April 1, 2020

Zatímco antukové French Open pořadatelé přeložili na přelom září a října, s Wimbledonem není situace tak snadná. Tráva totiž vyžaduje specifické podmínky a možnost hrát turnaj bez fanoušků v řádném termínu vedení turnaje odmítlo už minulý týden.