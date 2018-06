Snila jsem o tom od čtrnácti, je to skvělý pocit, zářila Halepová

V šestadvaceti letech se konečně dočkala premiérového titulu z Grand Slamu. Na French Open vyhrála všechny zápasy a ve finále si poradila i s Američankou Stephensovou, přestože první set ztratila a v tom druhém prohrávala o dva gemy. K pozici světové jedničky tak přidala dlouho vytouženou trofej.

"Tohle je můj nejoblíbenější grandslamový turnaj. Vždycky jsem si říkala, že pokud mám nějaký vyhrát, tak tady," řekla Halepová novinářům. "Nedokázala bych to bez rodiny, přátel a lidí, kteří mi věřili a pomáhali tvrdě těch dvacet let makat," dodala.

Během celého turnaje i v samotném finále se Halepová mohla opřít o velkou podporu rumunských fanoušků. "Ne, nikomu jsem tentokrát lístky nesháněla. Jindy jo, ale teď ne," smála se. "Je skvělé, že přijeli a jako vždy parádně fandili, ale fandili mi i Francouzi. Atmosféra byla báječná a čerpala jsem z ní energii, pozitivní vlny a cítila se na kurtu silnější."

Už dvakrát byla krok od grandslamového titulu z French Open, proti Šarapovové ani loni proti Ostapenkové jí to ovšem nevyšlo. Do třetice už si ale mohla užít oslavu. "Vše je zapomenuto, teď si užívám tenhle báječný den," řekla.

Na finále byla rumunská tenistka připravená perfektně. "Spala jsem výborně, dobře se najedla a dokázala nemyslet na trofej. Jen jsem věděla, že mám šanci a v utkání šla míč po míči," řekla Halepová.

Na čelo světového žebříčku se šestadvacetiletá hráčka dostala loni v říjnu a po menší pauze se na něj vrátila v únoru. I to jí mohla k titulu pomoci. "Jde to ruku v ruce, patří to k sobě a být světovou jedničkou bez zisku grandslamového titulu, to není stoprocentní," pronesla Halepová.

"Stát se jedničkou už znamená něco velkého. Dodalo mi to sebevědomí a taky jsem se uvolnila. Bylo to pozitivní," dodala.

O momentech, kdy se stane vítězkou jednoho ze čtyř nejslavnějších turnajů světa, snila už od čtrnácti let. "Tehdy jsem se rozhodla jít na profesionální dráhu a zasvětit svůj život tenisu. A když jsem vyhrála mezi juniory, tak jsem chtěla o to víc uspět i mezi ženami a jsem ráda, že to vyšlo," rozzářila se.