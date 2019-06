Soupeřka Vondroušové: Dělala jsem, co jsem mohla

Britská tenistka Johanna Kontaová měla v semifinále Roland Garros problémy s povětrnostními podmínkami i pestrou hrou Markéty Vondroušové. Ve větru a za drobného deště osmadvacetiletá tenistka udělala 41 nevynucených chyb, takže ji ani 33 vítězných úderů nezachránilo od porážky. Šestadvacátá nasazená hráčka v obou setech vedla 5:3, ale nakonec prohrála 5:7 a 6:7.

Ve čtvrtfinále smetla britská ranařka z kurtu loňskou finalistku Sloane Stephensovou, ale v pátek se její "kulomet" zasekával. Když Vondroušová setřásla úvodní nervozitu, dostávala soupeřku v dlouhých výměnách do problémů. "Podmínky byly dost obtížné a soupeřka mi to taky dělala složité. Právě to totiž umí dobře. Myslím, že jsem dělala, co jsem mohla, s ohledem na podmínky a soupeřku," řekla Kontaová na tiskové konferenci.

Stala se šestou tenistkou, která v Paříži na vlastní kůži okusila, jak nepříjemná umí být talentovaná Češka. "Myslím si, že velmi dobře čte hru, takže vrací spoustu míčů. A je levačka, takže je to jiné než v 95 procentech zbývajících zápasů, které hrajeme," podotkla Kontaová. Vondroušová podle ní nedává body zadarmo a nutí soupeřky neustále řešit na kurtu nějaké problémy.

Kontaová si uvědomovala, že při svém třetím grandslamovém semifinále měla šance. Nakonec ale stejně jako při těch předchozích neuspěla. "Je těžké prohrát jakýkoliv zápas a je samozřejmě taky těžké prohrát zápas, při kterém máte šance. Ale jsem si jistá, že jsem udělala, co jsem mohla. Myslím, že moje soupeřka hrála opravdu dobře. Jsem hrdá na to, jak jsem se z toho snažila najít cestu ven. Opravdu ničeho nelituju. Prostě to nevyšlo," dodala Kontaová.

Navzdory vyřazení v semifinále zažila v Paříži v uplynulých dvou týdnech velký průlom. Do letoška zde při všech čtyřech startech v hlavní soutěži vypadla v prvním kole.