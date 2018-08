Štěpánek má další jméno na exhibici. Přijede deblista Paes

Někdejšími světovými jedničkami se bude hemžit kurt při rozlučce tenisty Radka Štěpánka s kariérou. Vedle Srba Novaka Djokoviče se představí 18. října v pražské O2 areně také Ind Leander Paes.

Bývalý první deblista světa má se Štěpánkem velmi blízký vztah. "Není to o grandslamech nebo o turnajích, co jsme spolu vyhráli. Kdybych měl bratra, byl byl jako on, taková je mezi námi chemie," řekl Paes novinářům na US Open.

Se Štěpánkem vyhráli pět titulů, z toho dva grandslamové. V roce 2012 slavili triumf na Australian Open a o rok později na US Open. "Předváděli jsme kouzla. Rozdávali jsme lidem radost," vzpomínal Paes. "Je to velký showman, máte se na co těšit. Rozhodně se s ním nebudete nudit, " řekl Štěpánek.

Bylo nasnadě, že majitel kariérních Grand Slamů ze čtyřhry i smíšené čtyřhry na Štěpánkovu rozlučku přijede. "Když se mě ptal, přišlo slušné: Mohl bys...? Co myslíš...? Já jen vypálil: Kdy a kde? Už se nemohu dočkat," říkal v New Yorku a dodal, že s Djokovičem se o akci v šatně pořád baví.

Pětačtyřicetiletého Paese přitáhlo ke Štěpánkovi zanícení a vášeň českého hráče pro tenis. A podobný osud. "Oba jsme museli velmi tvrdě pracovat, abychom si vysloužili respekt," podotkl Paes. "Pro Česko toho Radek udělal hodně. Je to výborný ambasador, a to nejen pro tenis, ale pro celou republiku."

Když Paes od Štěpánka slyšel, že lístky na exhibici rychle mizí, nabídl mu v legraci stadion v Indii pro sto tisíc lidí. "Rád ho pozlobím," culil se Ind. Slíbil, že divákům v české metropoli předvede své umění i zábavu. "Hlavní bude vzdát hold hráči, který toho v kariéře tolik dosáhl. Podívejme se na jeho výsledky," poukázal Paes na slavné Štěpánkovy zápasy v Davisově poháru, který pomohl Česku dvakrát vyhrát.

K českým tenistům má Paes obecně blízko. Hrával s Davidem Riklem, grandslamové tituly získal v páru s Martinem Dammem i Lukášem Dlouhým. "Mou kariéru lemovaly chvíle se spoustou lidí z České republiky. Kdybych zažádal o české občanství, tak si myslím, že ho dostanu," rozesmál se.