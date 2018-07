Strýcová expresně smetla Curenkovou, dál jde i duo "Bucie"

Tenistka Barbora Strýcová prolétla na trávě ve Wimbledonu do třetího kola. Po výhře 6:1 a 6:4 nad Ukrajinkou Lesjou Curenkovou se o osmifinále utká s Němkou Julií Görgesovou. Uspěla také Kateřina Siniaková, která otočila utkání se 130. hráčkou světa Ons Džabúrovou a Tunisanku porazila 5:7, 6:4 a 9:7.Strýcová a Siniaková tak navázaly na Karolínu Plíškovou a Lucii Šafářovou. Všechny čtyři budou hrát o postup do osmifinále v pátek. Ještě dnes se představí Jiří Veselý, jehož čeká čtrnáctý nasazený Diego Schwartzman z Argentiny, který si v 1. kole připsal první výhru na trávě v kariéře.

Dvaatřicetiletá Strýcová si pro pátou účast ve třetím kole v All England Clubu došla aktivní hrou. Výborně se pohybovala a prakticky nechybovala. V hodinovém představení měla podle statistiky pouze pět nevynucených chyb. "Cítila jsem se na kurtu výborně, dobře jsem se hýbala a servírovala umístěně. Navíc jsem u toho přemýšlela, což je dobře," mohla se pochválit.

Jen v koncovce se trošku trápila. Ve druhém setu už vedla 5:1. "Do toho stavu jsem neudělala zbytečnou chybu," řekla Strýcová. Nevyužila první mečbol, podobně jako o den dříve Šafářová přišla o tři hry a nakonec proměnila čtvrtý mečbol. "Začala do toho víc chodit a hrála trochu vabank, bylo jí to jedno. Škoda mečbolu na returnu, pak se to sešlo blbě. Ale nebylo to tak, že bych se zhoršila, do servisu jsem šla s novými míči a dobře to dopadlo," uvedla vítězka.

V pátek Strýcová nastoupí proti třinácté nasazené Görgesové. S Němkou má pozitivní bilanci 6:5, ale poprvé se utkají na trávě. "Umí zahrát super, ale taky nic moc. Musím vyčkávat na šanci, pokud nějakou dostanu. Budu se snažit hrát pestře, aby neměla moc rytmus, protože to má moc ráda," řekla Strýcová.

Siniaková přišla v prvním vyrovnaném setu s Džabúrovou o podání čistou hrou ve dvanácté hře. Ve druhé sadě nedávnou vítězku akce ITF na trávě v Manchesteru přetlačila, ale při využitém setbolu upadla. Ve třetí sadě si nechala zalepit levé koleno a prohrávala už 2:5. Dokázala ale srovnat a dvakrát pak za stavu 6:5 a 7:6 neúspěšně podávala na vítězství. Duel ukončila až na třetí pokus.

Siniaková zdolala vítězku juniorky Roland Garros z roku 2011 Džabúrovou po téměř dvou a půl hodinách hry. Ve Wimbledonu je ve 3. kole podruhé v kariéře a střetne se s Italkou Camilou Giorgiovou.