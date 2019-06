Strýcová si finále nezahraje, nestačila na český postrach

Barboře Strýcové se v semifinále turnaje na trávě v Birminghamu nepodařilo zastavit rozjetou Ashleigh Bartyovou. Česká tenistka čerstvé vítězce Roland Garros podlehla 4:6, 4:6 a třiadvacetiletou Australanku dělí jedna výhra od prvního místa ve světovém žebříčku.

Třiatřicetiletá Strýcová usilovala o první finále na okruhu WTA po téměř dvou letech, ale aktuální světová dvojka byla nad její síly. Bartyová se mohla opřít o kvalitní servis - nastřílela 11 es - a odvrátila všech pět brejkbolů o deset let starší soupeřky. Sama vzala Strýcové servis jednou v každém setu a zápas ukončila po 85 minutách při druhém mečbolu.

Přemožitelka Markéty Vondroušové z finále pařížského grandslamu tak vyhrála už jedenáctý zápas za sebou, a pokud si v neděli připíše dvanácté vítězství, vystřídá v čele žebříčku Japonku Naomi Ósakaovou. O druhé místo ve finále hrají Němka Julia Görgesová s Chorvatkou Petrou Martičovou.

O titul Bartyová usilovala v Birminghamu už před dvěma lety, ale v rozhodujícím zápasu podlehla Petře Kvitové. Česká tenistka loni vítězství obhájila, ale letos na turnaji kvůli zraněné ruce nestartovala.

Navzdory dnešní porážce Strýcová tento týden potvrdila, že se jí v Birminghamu dlouhodobě daří. Do semifinále na tamní trávě postoupila počtvrté za posledních šest let, přičemž dvakrát si neúspěšně zahrála o titul.

One step closer!@ashbar96 is through to her second #NatureValleyClassic final!⁰⁰



Defeats Strycova 6-4, 6-4 pic.twitter.com/uAIIyF5TqR