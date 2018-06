Strýcová si o čtvrtfinále zahraje na kurtu Suzanne Lenglenové

O premiérový postup do čtvrtfinále antukového Roland Garros bude tenistka Barbora Strýcová bojovat v neděli na kurtu Suzanne Lenglenové. Ve druhém duelu na tomto dvorci se šestadvacátá nasazená a poslední česká zástupkyně ve dvouhře střetne s Julií Putincevovou z Kazachstánu.

Dvaatřicetiletá Strýcová o devět let mladší Putincevovou, 98. hráčku žebříčku, porazila relativně hladce v obou vzájemných zápasech. Neztratila v nich ani set. Už před šesti lety zvítězila na antuce v italské Bielle a loni na trávě v Birminghamu.

"Nedá se to brát, že jsem favoritka, protože to je Putincevová. Bude to těžký zápas. Bude to boj a já se na něj těším," řekla Strýcová, která se do grandslamového čtvrtfinále může dostat podruhé v kariéře. Stejně daleko prošla ve Wimbledonu 2014.

Putincevová, moskevská rodačka reprezentující Kazachstán už šest let, odvrátila ve třetím kole dva mečboly. Jako juniorka trénovala v pařížské akademii Patricka Mouratougloua, kouče Američanky Sereny Williamsové. Roland Garros je jejím nejlepším grandslamem, předloni zde postoupila do čtvrtfinále.